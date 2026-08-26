  1. استانها
  2. فارس
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

بهره‌برداری از طرح آبرسانی به هماشهر سپیدان با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال

بهره‌برداری از طرح آبرسانی به هماشهر سپیدان با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال

سپیدان- همزمان با هفته دولت، طرح آبرسانی به هماشهر سپیدان با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال با هدف تأمین آب پایدار، سه هزار خانوار این شهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، عصر چهارشنبه طرح آبرسانی به هماشهر شهرستان سپیدان با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید و زمینه تأمین پایدارتر آب شرب سه هزار خانوار را فراهم کرد.

این طرح شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، اجرای سه هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال و یک‌هزار و ۲۰۰ متر شبکه برق‌رسانی است.

جاسب زنگنه اینالو، معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفا فارس در این مراسم گفت: در دولت چهاردهم ۲۸۹ پروژه آب و فاضلاب با اعتبار بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در هفته دولت امسال نیز ۳۱ پروژه آب و فاضلاب در ۲۰ شهرستان فارس با اعتبار ۴۷۳ میلیارد تومان افتتاح شده است.

زنگنه اینالو همچنین از آماده بودن تصفیه‌خانه فاضلاب سپیدان برای بهره‌برداری خبر داد.

کد مطلب 6928949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها