به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، عصر چهارشنبه طرح آبرسانی به هماشهر شهرستان سپیدان با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و زمینه تأمین پایدارتر آب شرب سه هزار خانوار را فراهم کرد.
این طرح شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، اجرای سه هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال و یکهزار و ۲۰۰ متر شبکه برقرسانی است.
جاسب زنگنه اینالو، معاون بهرهبرداری و توسعه فاضلاب آبفا فارس در این مراسم گفت: در دولت چهاردهم ۲۸۹ پروژه آب و فاضلاب با اعتبار بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: در هفته دولت امسال نیز ۳۱ پروژه آب و فاضلاب در ۲۰ شهرستان فارس با اعتبار ۴۷۳ میلیارد تومان افتتاح شده است.
زنگنه اینالو همچنین از آماده بودن تصفیهخانه فاضلاب سپیدان برای بهرهبرداری خبر داد.
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