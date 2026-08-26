به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، عصر چهارشنبه طرح آبرسانی به هماشهر شهرستان سپیدان با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید و زمینه تأمین پایدارتر آب شرب سه هزار خانوار را فراهم کرد.

این طرح شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، اجرای سه هزار و ۵۰۰ متر خط انتقال و یک‌هزار و ۲۰۰ متر شبکه برق‌رسانی است.

جاسب زنگنه اینالو، معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفا فارس در این مراسم گفت: در دولت چهاردهم ۲۸۹ پروژه آب و فاضلاب با اعتبار بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: در هفته دولت امسال نیز ۳۱ پروژه آب و فاضلاب در ۲۰ شهرستان فارس با اعتبار ۴۷۳ میلیارد تومان افتتاح شده است.

زنگنه اینالو همچنین از آماده بودن تصفیه‌خانه فاضلاب سپیدان برای بهره‌برداری خبر داد.