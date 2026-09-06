به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی از اجرای یک طرح زیرساختی با رویکرد مدیریت بحران و افزایش تابآوری تأسیسات آبرسانی در شهرستان داراب خبر داد و گفت: با اجرای پل فلزی ویژه عبور خط انتقال آب از رودخانه دائمی فدامی، به خسارتهای تکرارشونده ناشی از سیلاب به این خط انتقال پایان داده شد.
وی افزود: این طرح پس از انجام مراحل طراحی، ساخت، حمل و نصب، سرانجام در ماه جاری به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به مشخصات خط انتقال آب فدامی گفت: خط انتقال ۲۵۰ میلیمتری پروژه آبرسانی شهر فدامی در مسیر خود از رودخانه دائمی فدامی عبور میکند و در جریان سیلابهای شدید سالهای اخیر، چندین بار دچار آببردگی و شکستگی شده بود.
سیلاب، آبرسانی به فدامی را با بحران مواجه میکرد
شبانی ادامه داد: تکرار این حوادث علاوه بر وارد کردن خسارت به تأسیسات آبرسانی، موجب قطع جریان انتقال آب و اختلال در روند آبرسانی به مناطق تحت پوشش این خط میشد و در برخی موارد شرایط بحرانی ایجاد میکرد.
وی افزود: بر همین اساس، اجرای یک راهکار فنی، ایمن و پایدار برای حذف این نقطه آسیبپذیر در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان فارس قرار گرفت.
مدیرعامل آبفا فارس تصریح کرد: با توجه به دائمی بودن رودخانه فدامی و همچنین عدم امکان نصب ساپورت یا پایه در بستر و میانه رودخانه، به دلیل سابقه وقوع سیلابهای شدید، اجرای پل خرپایی فلزی ویژه عبور خط انتقال آب با رویکرد پیشگیری از بحرانهای احتمالی در دستور کار قرار گرفت.
پل ۶۰ متری برای عبور ایمن خط انتقال آب
شبانی گفت: این پروژه پس از انجام مطالعات کارشناسی و با پیگیریهای مستمر و رویکرد مدیریت بحران اجرایی شد و سازه پس از ساخت در کارگاه و انتقال قطعات به محل پروژه، در ماه جاری مونتاژ و نصب شد.
وی با تشریح مشخصات فنی این طرح گفت: این سازه از نوع پل خرپایی فلزی و با استفاده از پروفیلهای فولادی گرمنورد شده ساخته شده و بهصورت پیشساخته در کارگاه تولید شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس ادامه داد: پس از انتقال قطعات به محل پروژه، سازه مونتاژ و بر روی فونداسیونهای بتنآرمه با حجم بتنریزی ۱۳۵ مترمکعب اجرا و در دو سوی رودخانه مستقر شد.
شبانی بیان کرد: طول دهانه این پل ۶۰ متر و وزن آن ۴۲ تن است و اجرای آن، امکان عبور ایمن خط انتقال آب از رودخانه دائمی فدامی را فراهم کرده است.
تأمین پایدار آب برای بیش از ۱۲ هزار نفر
وی افزود: با خارج شدن خط لوله از محدوده آسیبپذیر بستر رودخانه، خطر آببردگی و شکستگی ناشی از سیلابهای شدید به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
مدیرعامل آبفا فارس گفت: این پروژه در افق طرح، زمینه تأمین پایدار آب برای جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم میکند و تاکنون برای اجرای آن ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
شبانی ادامه داد: اعتبار اجرای این طرح از محل آبرسانی به تکروستاها و تکمیل مجتمعهای آبرسانی اولویتدار تأمین شده و نظارت بر اجرای آن نیز بر عهده گروه طراحی و نوسازی مخازن و ابنیه شرکت آب و فاضلاب استان فارس بوده است.
وی در پایان گفت: اجرای پل فلزی عبور خط انتقال آب از رودخانه فدامی نمونهای از رویکرد مدیریت بحران در حفاظت از زیرساختهای حیاتی آبرسانی است که با رفع یکی از نقاط بحرانی و آسیبپذیر خط انتقال، از تکرار خسارتهای ناشی از سیلاب جلوگیری کرده و گامی مؤثر در تقویت پایداری شبکه آبرسانی و استمرار تأمین آب در منطقه فدامی شهرستان داراب به شمار میرود.
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