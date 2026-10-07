رسوایی جاسوسی در آلمان؛ مقام اطلاعاتی سابق بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آگوست هنینگ رئیس سابق سرویس اطلاعات خارجه آلمان به اتهام دست داشتن در جرایم مربوط به خیانت، جاسوسی و دستیابی به اسرار دولتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، هنینگ برای دستیابی به اسناد اطلاعاتی محرمانه و استفاده از آنها برای ارائه گزارش به یک سرویس خارجی پول پرداخت کرده است.

دادستانی فدرال آلمان نام سرویس خارجی مذکور را اعلام نکرد.

بر اساس این گزارش، پرونده مذکور بعد از ۵ سال از پایان دوره هنینگ در رأس سرویس اطلاعات بی ان دی آلمان در سال ۲۰۰۵ آغاز شد.

علاوه بر این، مانفرد دی مدیر دفتر سابق در این سرویس نیز به اتهام همدستی با هنینگ و ارائه اطلاعات محرمانه به وی بازداشت شد.

گزارش شده که تعداد اسنادی که به دست هنینگ رسیده به ۲ هزار عدد می رسد. نشریه دویچه اعلام کرد که این پرونده ارتباطی به روسیه ندارد.