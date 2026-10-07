فرزند کهگیلویه و بویراحمد سکان تیم ملی رولبال بانوان را در دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده نجمه عبدالله‌پور از چهره‌های باسابقه و شناخته‌شده ورزش اسکیت کشور و از قهرمانان و ملی‌پوشان اسبق کهگیلویه و بویراحمد، با حکم رئیس فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان بانوان منصوب شد.

بر اساس این حکم، عبدالله‌پور تا پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هدایت تیم ملی اسکیت رولبال بانوان ایران را بر عهده خواهد داشت و باید تیم ملی را برای حضور قدرتمند در این رقابت‌ها آماده کند.

این انتصاب در حالی رقم خورده است که عبدالله‌پور سال‌ها به عنوان ورزشکار در میادین ملی حضور داشته و با پیراهن تیم ملی اسکیت کشور به رقابت پرداخته است؛ تجربه‌ای که اکنون در جایگاه مربی می‌تواند در مسیر آماده‌سازی و هدایت ملی‌پوشان بانوان مورد استفاده قرار گیرد.

در بخشی از حکم حسین خیری‌نیا، رئیس فدراسیون اسکیت، خطاب به سیده نجمه عبدالله‌پور آمده است: «نظر به تجارب ارزنده و تعهد مثال‌زدنی، جنابعالی به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان بانوان تا پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ منصوب می‌گردید.»

در ادامه این حکم نیز بر استفاده از خرد جمعی، دانش متخصصان و هماهنگی با فدراسیون برای انسجام‌بخشی به تیم ملی و حضور موفق در عرصه‌های بین‌المللی تأکید شده است.

انتصاب عبدالله‌پور همچنین جایگاه مربیان و ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در سطح ملی را پررنگ‌تر می‌کند؛ استانی که طی سال‌های گذشته ورزشکاران و مربیان متعددی را در رشته‌های مختلف به تیم‌های ملی معرفی کرده است.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد نیز با تبریک این انتخاب به جامعه ورزش استان و خانواده اسکیت، ابراز امیدواری کرده است تجربه فنی و سابقه حضور عبدالله‌پور در میادین ملی، به تقویت توان فنی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ کمک کند.

اکنون سیده نجمه عبدالله‌پور در جایگاه سرمربی، مأموریت دارد تجربه سال‌های حضور خود در تیم ملی را به نیمکت مربیگری منتقل کرده و بانوان اسکیت‌باز ایران را برای حضور در مهم‌ترین آوردگاه آسیایی پیش رو آماده کند.