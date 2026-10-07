به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محمدحافظ حکیمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سومین سفر خود به قم و در راستای مأموریت محوله از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با مسئولان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی قم دیدار و درباره ظرفیت‌های همکاری مشترک گفت‌وگو کرد.

حکیمی در نشست با مسئولان و صاحب‌نظران مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، بر اهمیت شناسایی و تطبیق ظرفیت‌های تخصصی حوزه‌های علمیه با نیازهای دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و ایجاد یک پلتفرم اختصاصی برای معرفی ظرفیت‌های حوزوی و اتصال آن به نیازهای دستگاه‌های اجرایی را از موضوعات قابل پیگیری عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مرکز آموزش عالی فرهنگ و معارف اسلامی، فعالیت‌های تخصصی این مرکز در حوزه‌هایی همچون سیاست‌گذاری فضای مجازی، حقوق کودک، اخلاق و حقوق بشر اسلامی را مورد توجه قرار داد.

تأکید بر نقش حوزه‌های علمیه در حکمرانی محتوایی فضای مجازی

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، توسعه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات را مورد تأکید قرار داد و از پیشنهاد ایجاد «کلینیک راهبردی فضای مجازی» با مشارکت حوزویان و معاونت فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل استقبال کرد.

حکیمی همچنین از پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد پلتفرم ارائه ظرفیت‌های حوزوی استقبال کرد و بر ادامه بررسی و پیگیری این موضوعات در جلسات آتی تأکید کرد.

بررسی ظرفیت‌های پژوهشی حوزه و فضای مجازی

وی در دیدار با مسئولان پردیس قم پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی نیز با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه آموزش، پژوهش و تبیین مسائل فضای مجازی، بر استفاده از ظرفیت طلاب و نخبگان حوزوی در آموزش و تبیین سواد رسانه‌ای، به‌ویژه برای نسل جوان، تأکید کرد.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات همچنین با اشاره به مطالعات تطبیقی انجام‌شده درباره فضای مجازی و پلتفرم‌ها، بر ضرورت برگزاری رویدادهای مشترک پژوهشی در زمینه فناوری‌های نوین تأکید کرد.