آغاز عملیات احداث ساختمان پلیس راهور ملارد با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ‌زنی ساختمان پلیس راهور ملارد با حضور علی‌اصغر تقوی فرماندار ملارد، جوانشیر دادستان شهرستان، محمدزاده پودینه شهردار ملارد، حاج‌علی بحری رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان برگزار شد.

محمدزاده پودینه، شهردار ملارد در این مراسم اظهار کرد: احداث ساختمان پلیس راهور از نیازها و مطالبات شهروندان ملارد بود و امیدواریم اجرای این پروژه منشأ خیر و برکت برای مردم شهرستان باشد.

وی افزود: مدیریت شهری ملارد تلاش می‌کند با اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، نیازهای اساسی شهر را تأمین کرده و زمینه آسایش و رفاه بیشتر شهروندان را فراهم کند.

در ادامه، جوانشیر دادستان شهرستان ملارد بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد و گفت: عملیات احداث ساختمان پلیس راهور باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند از خدمات این مجموعه بهره‌مند شوند.

وی همچنین بر اجرای فازبندی‌شده پروژه تأکید کرد تا بخشی از خدمات مورد نیاز شهروندان پیش از تکمیل کامل ساختمان در اختیار مردم قرار گیرد.

برای اجرای فاز نخست ساختمان پلیس راهور شهرستان ملارد، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و با آغاز عملیات اجرایی، این پروژه وارد مرحله عملیاتی شده است.