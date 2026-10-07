اجرای ۲۴ برنامه توسط بهزیستی ایلام در هفته ملی کودک

علی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:هفته ملی کودک نباید صرفاً به برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه فرصتی برای بازخوانی مسئولیت‌های جامعه در قبال کودکان و بررسی میزان تحقق حقوق و نیازهای آنان است.

وی بیان کرد: امسال سازمان بهزیستی با رویکردی متفاوت برنامه‌های هفته ملی کودک را دنبال می‌کند که یکی از محورهای آن پاسداشت یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه شجره طیبه و دیگر کودکان شهید ایران در جنگ اخیر است.

وی افزود: بهزیستی استان ایلام برای این هفته ۲۴ برنامه در نظر گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به دیدار با خانواده کودک شهید جنگ اخیر، حضور کودکان تحت پوشش بهزیستی در مزار این شهید و ادای احترام به شهدای کودک اشاره کرد.

مدیرکل بهزیستی ایلام ادامه داد: در ایام هفته ملی کودک، خدمات مراکز مشاوره و برخی خدمات تخصصی مراکز توانبخشی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند برای دریافت این خدمات به مراکز مربوطه مراجعه کنند.

محمودی برگزاری برنامه‌های نشاط و سازندگی برای کودکان و نوجوانان کار و خیابان، تقدیر از خانواده‌های موفق، اجرای تئاتر خیابانی، برنامه‌های کتاب‌خوانی، برگزاری دوره مدیریت خشم برای کودکان و نوجوانان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای فرزندان زنان سرپرست خانوار را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

وی گفت: برنامه‌هایی با محوریت کودکان دارای معلولیت و نیازهای ویژه، تقدیر از خانواده‌های فرزندپذیر دارای فرزند با نیازهای خاص، برگزاری نشست تخصصی پیشگیری از کودک‌آزاری ویژه روانشناسان و مددکاران اورژانس اجتماعی و برنامه‌های آشنایی کودکان با محیط زیست نیز در این هفته اجرا خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام افزود: غربالگری اضطراب کودکان پنج و ۶ سال، ارائه خدمات مشاوره ژنتیک رایگان با هدف آگاهی‌بخشی درباره اختلالات ژنتیکی و اجرای رایگان غربالگری بینایی کودکان سه تا ۶ سال از دیگر برنامه‌های هفته ملی کودک است.

محمودی با اشاره به ارائه برخی خدمات توانبخشی رایگان، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها می‌توانند در این هفته برای غربالگری بینایی فرزندان خود به مراکز مربوطه مراجعه کنند و در صورت نیاز از خدماتی مانند گفتاردرمانی و کاردرمانی نیز بهره‌مند شوند.

وی مناسب‌سازی برخی فضاهای شهری و پارک‌های کودک، پیگیری رعایت ضوابط مناسب‌سازی در مدارس، توسعه و تجهیز مراکز اوتیسم و توزیع کمک‌هزینه تحصیلی میان کودکان و دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی شهرستان‌ها را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام در پایان گفت: اهمیت هفته ملی کودک امسال با توجه به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز کودک، دوچندان است و تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، یاد و نام این شهدای کودک را در ذهن نسل آینده ماندگار کنیم.