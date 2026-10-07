به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران مازندران با تشریح بخشی از اقدامات و برنامه‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان اظهار کرد: در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از مصوبات هیئت‌مدیره با هدف تعیین تکلیف اموال و زیرساخت‌ها، اصلاح بودجه و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و خدماتی سازمان اجرایی شده است.

وی افزود: یکی از محورهای مهم فعالیت سازمان، بازنگری در شیوه‌های درآمدزایی و حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار است؛ چراکه تقویت منابع مالی می‌تواند زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر و مؤثرتر به شهرداری‌های استان را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش پشتیبانی و خدمات، گفت: یک دستگاه خودروی یخچال‌دار پنج تنی برای مجتمع فرهنگی تأمین و تحویل شده است که این اقدام در راستای افزایش توانمندی‌های خدماتی و پشتیبانی سازمان صورت گرفته است.

رضایی همچنین از فراهم شدن مقدمات بهره‌برداری از برخی ظرفیت‌های معدنی خبر داد و بیان کرد: هزینه‌های مرتبط با نظام مهندسی معدن پرداخت شده و اقدامات مورد نیاز برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بخشی از ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه معدن را در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قرار دهیم تا از این منابع در مسیر توسعه و اجرای طرح‌های مورد نیاز استفاده شود.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران با تأکید بر ظرفیت این مجموعه برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز مدیریت شهری عنوان کرد: بخشی از تجهیزات مورد نیاز در حوزه‌های عمرانی و خدماتی تأمین شده و شهرداری‌ها می‌توانند برای تهیه ماشین‌آلات و امکانات مورد نیاز خود از ظرفیت‌های سازمان بهره بگیرند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت‌های اخیر استان مازندران در عرصه‌های مختلف، از موفقیت دانش‌آموزان مازندرانی در کنکور سراسری تقدیر کرد و گفت: کسب این موفقیت‌ها بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند استان است و باید از مجموعه‌ها و عوامل مؤثر در این دستاوردها حمایت و از آنان تقدیر شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهرداران مازندران با سازمان همیاری خاطرنشان کرد: سازمان همیاری شهرداری‌ها خود را همراه و پشتیبان شهرداری‌های استان می‌داند و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و توسعه همکاری‌ها، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به مدیریت شهری مازندران را فراهم کند.