به گزارش خبرنگار مهر، حجت مومنی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از موفقیت دانش‌آموزان بروجردی در مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز و کسب دو رتبه برتر کشور در این دوره از مسابقات خبر داد.

درخشش دانش‌آموزان بروجردی در مرحله کشوری

حجت مومنی با اعلام این خبر اظهار کرد: مسابقات قرآن، عترت و نماز از عرصه‌های مهم شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی، دینی و تربیتی دانش‌آموزان است و کسب رتبه‌های برتر کشوری توسط دانش‌آموزان لرستانی، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند دانش‌آموزان استان در این حوزه است.

وی افزود: در مرحله کشوری این دوره از مسابقات، سید طاها فیروزنیا از شهرستان بروجرد موفق به کسب رتبه اول کشوری در رشته مداحی شد و آرزو قاسمی گودرزی نیز رتبه چهارم کشوری در رشته انشای نماز را به دست آورد.

موفقیت دانش‌آموزان حاصل تلاش و حمایت مجموعه آموزش و پرورش

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و فرهنگیان استان، خاطرنشان کرد: این دستاوردها حاصل استعداد و تلاش دانش‌آموزان و همچنین حمایت خانواده‌ها، برنامه‌ریزی مربیان و همراهی مجموعه آموزش و پرورش در مسیر تربیت و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزی است.

مومنی همچنین از تلاش‌های عوامل حوزه قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان و شهرستان بروجرد قدردانی کرد.

مسابقات قرآن؛ بستری برای تقویت هویت دینی دانش‌آموزان

وی در پایان تأکید کرد: موفقیت دانش‌آموزان در مسابقات قرآن، عترت و نماز، علاوه بر کسب افتخار برای دانش‌آموز و مدرسه، فرصتی برای تقویت هویت دینی و تربیتی و شناسایی و هدایت استعدادهای فرهنگی و معنوی نسل آینده است.