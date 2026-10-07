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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

کسب دو رتبه برتر کشوری توسط دانش‌آموزان بروجردی در مسابقات قرآن 

کسب دو رتبه برتر کشوری توسط دانش‌آموزان بروجردی در مسابقات قرآن 

خرم‌آباد- معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان از موفقیت دانش‌آموزان بروجردی در مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز و کسب دو رتبه برتر کشور در این دوره از مسابقات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت مومنی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از موفقیت دانش‌آموزان بروجردی در مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز و کسب دو رتبه برتر کشور در این دوره از مسابقات خبر داد.

درخشش دانش‌آموزان بروجردی در مرحله کشوری

حجت مومنی با اعلام این خبر اظهار کرد: مسابقات قرآن، عترت و نماز از عرصه‌های مهم شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی، دینی و تربیتی دانش‌آموزان است و کسب رتبه‌های برتر کشوری توسط دانش‌آموزان لرستانی، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند دانش‌آموزان استان در این حوزه است.

وی افزود: در مرحله کشوری این دوره از مسابقات، سید طاها فیروزنیا از شهرستان بروجرد موفق به کسب رتبه اول کشوری در رشته مداحی شد و آرزو قاسمی گودرزی نیز رتبه چهارم کشوری در رشته انشای نماز را به دست آورد.

موفقیت دانش‌آموزان حاصل تلاش و حمایت مجموعه آموزش و پرورش

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و فرهنگیان استان، خاطرنشان کرد: این دستاوردها حاصل استعداد و تلاش دانش‌آموزان و همچنین حمایت خانواده‌ها، برنامه‌ریزی مربیان و همراهی مجموعه آموزش و پرورش در مسیر تربیت و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزی است.

مومنی همچنین از تلاش‌های عوامل حوزه قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان و شهرستان بروجرد قدردانی کرد.

مسابقات قرآن؛ بستری برای تقویت هویت دینی دانش‌آموزان

وی در پایان تأکید کرد: موفقیت دانش‌آموزان در مسابقات قرآن، عترت و نماز، علاوه بر کسب افتخار برای دانش‌آموز و مدرسه، فرصتی برای تقویت هویت دینی و تربیتی و شناسایی و هدایت استعدادهای فرهنگی و معنوی نسل آینده است.

کد مطلب 6971048

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    • معلمم IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
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