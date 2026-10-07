ملکی: باند مسلحانه مواد مخدر در بجنورد منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ احمد ملکی اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصدهای فنی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، اعضای یک باند مسلحانه که اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر بجنورد می‌کردند، شناسایی شدند و مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی منسجم وارد عمل شدند.

وی در ادامه افزود: مأموران در بازرسی از منازل اعضای این باند، حدود ۶ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ۶ نفر از اعضای آن را دستگیر کردند که در بازرسی از منزل یکی از اعضای اصلی باند نیز یک قبضه سلاح کلت جنگی به همراه مهمات کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و پلیس با سوداگران مرگ و عوامل مسلح مرتبط با قاچاق مواد مخدر برخورد قاطع خواهد کرد.