به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان دشتی با تقدیر از حمایت شهرداران از حوزه کتابخوانی اظهار کرد: باید از فرصت بازگشایی مدارس برای ترغیب دانش‌آموزان و خانواده‌ها به مطالعه استفاده شود.

وی افزود: فضای کتابخانه‌ها باید برای حضور مخاطبان مناسب و جذاب باشد و فرآیند ثبت‌نام و عضویت نیز تسهیل شود.

فرماندار دشتی از ورود یک‌هزار و ۱۰۰ نسخه کتاب جدید به کتابخانه‌های شهرستان خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال یک برنامه اثرگذار و خلاقانه در حوزه کتاب و کتابخوانی اجرا کنند.

مقاتلی همچنین بر استفاده از ظرفیت خوابگاه‌های دانش‌آموزی و کارگری و طرح جامع محله‌محور دولت برای توسعه فرهنگ مطالعه تأکید کرد.

وی نقش شهرداران و دهیاران در اطلاع‌رسانی و استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی برای ترویج کتابخوانی را مهم دانست و خواستار توجه جدی و خاص آنها به زمینه سازی برای تحقق این موضوع شدند.