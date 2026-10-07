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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

فرماندار دشتی: همه ظرفیت‌ها برای ترویج کتابخوانی به کار گرفته شود

فرماندار دشتی: همه ظرفیت‌ها برای ترویج کتابخوانی به کار گرفته شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: شهرداران و دهیاران با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حضور بیشتر مردم در کتابخانه‌ها را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان دشتی با تقدیر از حمایت شهرداران از حوزه کتابخوانی اظهار کرد: باید از فرصت بازگشایی مدارس برای ترغیب دانش‌آموزان و خانواده‌ها به مطالعه استفاده شود.

وی افزود: فضای کتابخانه‌ها باید برای حضور مخاطبان مناسب و جذاب باشد و فرآیند ثبت‌نام و عضویت نیز تسهیل شود.

فرماندار دشتی از ورود یک‌هزار و ۱۰۰ نسخه کتاب جدید به کتابخانه‌های شهرستان خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال یک برنامه اثرگذار و خلاقانه در حوزه کتاب و کتابخوانی اجرا کنند.

مقاتلی همچنین بر استفاده از ظرفیت خوابگاه‌های دانش‌آموزی و کارگری و طرح جامع محله‌محور دولت برای توسعه فرهنگ مطالعه تأکید کرد.

وی نقش شهرداران و دهیاران در اطلاع‌رسانی و استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی برای ترویج کتابخوانی را مهم دانست و خواستار توجه جدی و خاص آنها به زمینه سازی برای تحقق این موضوع شدند.

کد مطلب 6971230

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