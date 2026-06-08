به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان دشتی اظهار کرد: در حوزه کتاب و کتابخوانی هر اندازه نشست‌های هم‌اندیشی برگزار شود، باز هم کم است؛ چرا که توسعه فرهنگی جامعه در گرو توجه به کتاب و مطالعه است و این فرهنگ باید در جامعه احیاء شود.

وی افزود: شهرستان دشتی دارای سابقه‌ای دیرینه در عرصه علم و فرهنگ است و باید برای ارتقای این جایگاه و تقویت فعالیت‌های فرهنگی تلاش بیشتری صورت گیرد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه کتاب همچنان یک نیاز اساسی و انکارناپذیر جامعه است، تصریح کرد: نباید از نقش کتاب در رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه غافل شد و در این راستا حمایت از حوزه کتاب و کتابخوانی نیازمند اهتمام ویژه همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی است.

مقاتلی با اشاره به برخی کاستی‌ها در این حوزه گفت: تلاش خواهیم کرد زیرساخت‌های این بخش تقویت و زمینه دسترسی بهتر مردم به امکانات فرهنگی در همه شهرستان فراهم شود.

وی همچنین ضمن تقدیر از پرداخت سهم نیم درصدی توسط برخی شهرداری های شهرستان خواستار پرداخت سهم نیم درصد درآمد تنها شهرداری باقی مانده به کتابخانه عمومی شهرستان شد و افزود: این سهم قانونی باید همانند سایر شهرداری‌ها به موقع پرداخت شود تا در توسعه خدمات کتابخانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار دشتی بر استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای گسترش فرهنگ مطالعه تأکید کرد و گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی باید در سطح شهرستان احیاء و حتی موارد جدیدی نیز ثبت و حمایت شوند تا بتوانند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه ایفا کنند.

وی نقش رسانه‌ها را در این زمینه مهم دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها باید با تولید محتوا و برنامه‌های فرهنگی، مردم به ویژه نسل جوان را به مطالعه و کتابخوانی ترغیب کنند.

فرماندار دشتی با اشاره به برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی گفت: این برنامه‌ها باید هدفمند، متنوع و متناسب با نیازهای جامعه باشد و دستگاه‌های متولی برنامه‌های خود را به صورت شفاف اعلام کنند.

مقاتلی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مذهبی، ملی و فرهنگی شهرستان باید برای غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و همچنین ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه بصورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد.