توقیف ۲ فروند شناور متخلف در آب های بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم جواد حیدری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از توقیف دو فروند شناور متخلف در جریان گشت‌های ساحلی تعاملی عوامل یگان حفاظت منابع آبزیان مستقر در پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر با عوامل پست‌های کنترل اسکله‌های جفره و صلح آباد خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر، اظهار کرد: این گشت‌ها با هدف تشدید نظارت بر فعالیت‌های صیادی، پیشگیری از تخلفات و صیانت از ذخایر آبزیان انجام شد که طی آن، دو فروند شناور متخلف توقیف شد.

وی افزود: در این عملیات، یک فروند لنج صیادی در اسکله صیادی صلح آباد به اتهام حمل ادوات صید ترال توقیف و در بازدید از آن، تکه‌های تور ترال، وزنه و بویه و لاستیکهای مربوط کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر ادامه داد: همچنین یک فروند قایق فاقد هویت به اتهام صید و صیادی بدون اخذ مجوز از شیلات در اسکله صیادی جفره توقیف شد که در بازدید از آن، یک جفت تخته صید ترال قایق، یک رشته تور ترال میگو قایق و دو حلقه طناب کشف شد.

حیدری خاطرنشان کرد: برای هر دو شناور پرونده تخلفاتی تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی در پایان تأکید کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با استمرار گشت‌های کنترلی و تعاملی، با هرگونه صید غیرمجاز، حمل و نگهداری ادوات ممنوعه صیادی و تخریب ذخایر آبزیان برابر مقررات برخورد خواهد کرد.