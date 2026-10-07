مهرداد خزایی پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای قانون و حفاظت از اراضی ملی، ساحلی و حریم دریا، حدود ۸۰ هزار مترمربع از اراضی در شهرستان عباس‌آباد که در محدوده ساحلی قرار داشت، آزادسازی شد.

وی با اشاره به ارزش قابل توجه این اراضی افزود: ارزش تقریبی عرصه‌های آزادشده حدود ۱۲ همت برآورد می‌شود و صیانت از این سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تعرض و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، با جدیت در دستور کار مجموعه منابع طبیعی قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه حفاظت از عرصه‌های طبیعی نیازمند استمرار نظارت و حضور میدانی نیروهای حفاظتی است، تصریح کرد: برخورد با تخلفات در حوزه اراضی ملی و ساحلی بر اساس قانون و بدون اغماض انجام می‌شود.

خزایی پول همچنین از تداوم اقدامات حفاظتی برای مقابله با قاچاق چوب در غرب مازندران خبر داد و گفت: در جریان گشت و پایش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان عباس‌آباد، یک محموله چوب‌آلات جنگلی قاچاق شناسایی و توقیف شد.

وی ادامه داد: در این عملیات، مقادیری الوار جنگلی قاچاق به همراه یک دستگاه اره موتوری کشف و ضبط و افراد مرتبط با این محموله نیز شناسایی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و ذی‌صلاح ارسال شده است.

خزایی پول با تأکید بر اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی گفت: صیانت از عرصه‌های جنگلی و مقابله با قاچاق چوب و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع طبیعی از اولویت‌های یگان حفاظت است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اقدامات حفاظتی در ارتفاعات کجور اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با رصد و پایش مستمر، موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر از افرادی شدند که با استفاده از سگ‌های آموزش‌دیده قصد برداشت غیرمجاز ترافل از عرصه‌های طبیعی را داشتند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر افزود: برخورد قانونی با افرادی که به عرصه‌های طبیعی و ذخایر ارزشمند جنگلی آسیب وارد می‌کنند، در دستور کار قرار دارد و گشت‌های حفاظتی برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز محصولات جنگلی و مرتعی در مناطق مختلف ادامه خواهد داشت.