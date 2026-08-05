کشف ۱۳ اصله چوب جنگلی قاچاق در کلاردشت

مهرداد خزایی‌پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف محموله چوب قاچاق در شهرستان کلاردشت اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی درباره قطع و حمل غیرمجاز درختان جنگلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان کلاردشت با همکاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، ضمن کنترل محورهای مواصلاتی و گشت‌زنی در مناطق هدف، یک دستگاه خودروی حامل چوب جنگلی را شناسایی و متوقف کردند.

خزایی‌پول ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۱۳ اصله چوب جنگلی از گونه توسکا که به صورت غیرمجاز از عرصه‌های طبیعی برداشت شده بود، کشف و ضبط شد و خودروی حامل نیز توقیف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با تأکید بر اینکه هرگونه قطع، حمل و نگهداری چوب جنگلی بدون مجوز قانونی ممنوع است، تصریح کرد: پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شده است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی گفت: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مشارکت عمومی است و از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه تخریب، تصرف، قطع یا حمل غیرمجاز چوب، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی منابع طبیعی یا مراجع انتظامی گزارش کنند.

خزایی‌پول خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، برخورد با قاچاقچیان چوب و سودجویان عرصه‌های طبیعی را با جدیت ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد سرمایه‌های ملی در معرض تعرض قرار گیرد.