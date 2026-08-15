دستگیری ضارب جنگلبان چالوسی پس از یک هفته

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی‌پول شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: متهم حمله به جنگلبان چالوسی پس از وقوع حادثه و با هدف فرار از پیگیری قانونی، مدتی متواری بود که با اقدامات دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد.

وی با اشاره به ادامه برخورد قانونی با متخلفان حوزه منابع طبیعی افزود: حفاظت از عرصه‌های جنگلی و صیانت از نیروهای حفاظتی در حین انجام مأموریت، از اولویت‌های مجموعه منابع طبیعی است و با هرگونه تعرض به مأموران در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر همچنین از کشف و توقیف محموله چوب قاچاق در منطقه نشتارود خبر داد و گفت: نیروهای یگان ویژه حفاظت اداره کل با همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان، موفق به کشف چوب قاچاق از نوع توسکا شدند.

خزایی‌پول ادامه داد: در این عملیات، متهم شناسایی و پس از انجام اقدامات قانونی، پرونده وی برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های حفاظتی در مناطق جنگلی مازندران خاطرنشان کرد: گشت‌های حفاظتی و اقدامات مقابله‌ای برای جلوگیری از قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی با جدیت ادامهخواهد داشت.