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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

دستگیری ضارب جنگلبان چالوسی پس از یک هفته

دستگیری ضارب جنگلبان چالوسی پس از یک هفته

چالوس - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که هفته گذشته در جریان انجام مأموریت حفاظتی به یکی از جنگلبانان شهرستان چالوس حمله کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی‌پول شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: متهم حمله به جنگلبان چالوسی پس از وقوع حادثه و با هدف فرار از پیگیری قانونی، مدتی متواری بود که با اقدامات دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد.

وی با اشاره به ادامه برخورد قانونی با متخلفان حوزه منابع طبیعی افزود: حفاظت از عرصه‌های جنگلی و صیانت از نیروهای حفاظتی در حین انجام مأموریت، از اولویت‌های مجموعه منابع طبیعی است و با هرگونه تعرض به مأموران در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر همچنین از کشف و توقیف محموله چوب قاچاق در منطقه نشتارود خبر داد و گفت: نیروهای یگان ویژه حفاظت اداره کل با همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان، موفق به کشف چوب قاچاق از نوع توسکا شدند.

خزایی‌پول ادامه داد: در این عملیات، متهم شناسایی و پس از انجام اقدامات قانونی، پرونده وی برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های حفاظتی در مناطق جنگلی مازندران خاطرنشان کرد: گشت‌های حفاظتی و اقدامات مقابله‌ای برای جلوگیری از قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی با جدیت ادامهخواهد داشت.

کد مطلب 6917550

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