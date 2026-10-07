به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدی روز چهارشنبه در آیین رونمایی از مستند «پایکوبه» با موضوع ازدواج و جوانی جمعیت در زنجان، اظهار کرد: ازدواج در فرهنگ ایرانی از گذشته تنها یک موضوع خانوادگی نبود، بلکه یک رویداد اجتماعی و جمعی به شمار می‌رفت و شکل‌گیری یک زندگی مشترک، شادی خانواده، طایفه، روستا و حتی شهر را به همراه داشت.

وی افزود: در مناطق مختلف ایران، از بوشهر و فارس گرفته تا خراسان جنوبی و سایر نقاط کشور، آیین‌ها و سنت‌های متنوعی برای ازدواج شکل گرفته که هر کدام متناسب با فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی مردم همان منطقه بوده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه تنوع فرهنگی یکی از سرمایه‌های ارزشمند جامعه ایرانی است، ادامه داد: زیبایی فرهنگ ایرانی در همین تفاوت‌ها و تنوع آیین‌هاست و می‌توان از این ظرفیت برای تقویت پیوندهای اجتماعی و کمک به شکل‌گیری زندگی‌های پایدار استفاده کرد.

عبدی با انتقاد از افزایش تجمل‌گرایی در مراسم ازدواج گفت: ازدواج امروز در برخی موارد از یک رویداد اجتماعی و مردمی فاصله گرفته و به مراسمی تجملاتی، قشری و عمدتاً درون‌خانوادگی تبدیل شده است؛ در حالی که شادی ناشی از آغاز یک زندگی مشترک باید در سطح جامعه نیز احساس شود.

وی تصریح کرد: در گذشته خانواده‌ها، بستگان، طایفه و حتی اهالی محل، هر یک متناسب با توان خود در آغاز زندگی زوج‌های جوان مشارکت می‌کردند و بخشی از نیازهای آنان را تأمین می‌کردند، اما امروز در مواردی هزینه‌های سنگین مراسم ازدواج نه‌تنها کمکی به آغاز زندگی نمی‌کند، بلکه می‌تواند بنیان اقتصادی زندگی زوجین را نیز تحت فشار قرار دهد.

عبدی تأکید کرد: یکی از وظایف مهم در حوزه جوانان، بازگشت به روایت‌های واقعی، ساده، صمیمی و ارزشمند فرهنگ ایرانی درباره ازدواج است؛ روایت‌هایی که به جای تحمیل هزینه‌های بیشتر، بر همراهی، مشارکت و حمایت اجتماعی از زوج‌های جوان تأکید دارند.

وی مستند «پایکوبه» را نمونه‌ای از تلاش برای ثبت و بازنمایی همین ظرفیت فرهنگی دانست و گفت: چنین آثاری می‌توانند به حفظ میراث شفاهی و فرهنگی کشور کمک کنند و در سال‌های آینده و حتی قرن‌های بعد، تصویری روشن از فرهنگ، قدمت، سبک زندگی و آیین‌های مردم این سرزمین در اختیار نسل‌های آینده قرار دهند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با قدردانی از عوامل تولید این مستند ابراز امیدواری کرد: زمینه پخش سراسری «پایکوبه» فراهم شود تا مخاطبان در سراسر کشور با آیین‌ها، روایت‌ها و ارزش‌های بومی مرتبط با ازدواج در مناطق مختلف ایران آشنا شوند.

عبدی خاطرنشان کرد: در تولید این مستند در چهار استان تلاش شده است جشن‌ها و آیین‌های ازدواج در بستر واقعی زندگی مردم و با توجه به جزئیات و ویژگی‌های فرهنگی هر منطقه به تصویر کشیده شود تا مخاطب با روایتی واقعی و غیرکلیشه‌ای از ازدواج ایرانی مواجه شود.