عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۱۰:۴۱ تا ۱۹:۰۳ روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه، پنج حادثه ترافیکی در شهرستان‌های اصفهان، نجف‌آباد، لنجان و گلپایگان به مرکز اورژانس گزارش شد که در مجموع ۲۱ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: نخستین حادثه ساعت ۱۰:۴۱ در بزرگراه روح‌الامین، روبه‌روی اداره برق کشوری در شهرستان اصفهان، بر اثر برخورد دو دستگاه پیکان رخ داد که در این حادثه پنج مرد ۱۵ تا ۶۱ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: برای امدادرسانی به این حادثه دو واحد عملیاتی اورژانس اعزام و مصدومان به بیمارستان‌های فارابی و کاشانی منتقل شدند.

وی با اشاره به حادثه دوم گفت: ساعت ۱۳:۲۶ در بلوار جانبازان نجف‌آباد، نرسیده به پلیس راه، بر اثر برخورد یک دستگاه ساینا و وانت، پنج نفر شامل یک مرد و چهار دختر ۱۲ ساله مصدوم شدند که یک واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام و مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی به صورت سرپایی در محل مداوا شدند.

عابدی تصریح کرد: در حادثه دیگری که ساعت ۱۶:۱۵ در محور زرین‌شهر به شهرکرد، نرسیده به تونل قلعه‌آقا در شهرستان لنجان رخ داد، یک دستگاه پژو ۲۰۶ و یک دستگاه تریلی با یکدیگر برخورد کردند که پنج مرد حدود ۲۲ ساله مصدوم شدند.

وی اضافه کرد: دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شدند و مصدومان به بیمارستان شهدای لنجان انتقال یافتند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین از مصدومیت سه نفر در پی تصادف دو دستگاه موتورسیکلت در تقاطع غیرهمسطح دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۸:۴۸ رخ داد و یک واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد و مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان ۹ دی خمینی‌شهر منتقل شدند.

وی در پایان درباره پنجمین حادثه گفت: ساعت ۱۹:۰۳ در خیابان سعدی گلپایگان، برخورد یک دستگاه موتورسیکلت و خودروی کوییک سه مصدوم شامل یک مرد، یک زن و یک پسر دو ساله بر جای گذاشت که با اعزام یک واحد عملیاتی اورژانس، مصدومان به بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان منتقل شدند.

عابدی تأکید کرد: در هیچ‌یک از این پنج حادثه مورد فوتی گزارش نشده است.