دشمن با فشار اقتصادی به دنبال خالی کردن میدان از مردم است

حجت‌الاسلام وحید عالی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم در این شب‌ها حماسه‌ای آفریدند و نشان دادند که همچنان پای عهد و پیمان خود با شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی افزود: ۲۲۰ شب است که مردم در میدان حضور دارند و با تأکید بر دفاع از ارزش‌های نظام اسلامی، استقلال کشور و آرمان‌های شهدا، نشان داده‌اند که در مسیر خود ثابت‌قدم هستند و این حضور همچنان ادامه خواهد داشت.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما در برابر دشمنی که به کشور حمله کرده و امنیت و منافع مردم را هدف قرار داده است، نمی‌تواند سکوت کند و سر خود را پایین بیندازد؛ مردم ایران ذلت را نمی‌پذیرند.

عالی‌نژاد تصریح کرد: شعار ملت ایران همان پیام مکتب عاشورا و «هیهات منا الذله» است و این ملت در دفاع از عزت، استقلال و منافع ملی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی بیان کرد: برخی مسائل در عرصه سیاست خارجی آن‌قدر روشن است که برای فهم آنها به تخصص پیچیده سیاسی نیاز نیست؛ وقتی در جریان مذاکره، طرف مقابل به کشور حمله می‌کند، باید پرسید مذاکره به‌تنهایی چه تضمینی برای جلوگیری از تجاوز و حمله ایجاد کرده است.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: اگر طرف مقابل در جریان مذاکره از کشور امتیاز بگیرد و پس از آن دوباره فشار وارد کند، این روند می‌تواند تکرار شود؛ بنابراین باید مشخص باشد در برابر هر امتیازی که داده می‌شود، چه امتیاز و تضمین عملی دریافت خواهد شد.

عالی‌نژاد اضافه کرد: اگر دشمن احساس کند با ایجاد ترس و فشار می‌تواند از ملت ایران امتیاز بگیرد، طبیعی است که در آینده با جسارت بیشتری فشار وارد خواهد کرد؛ بنابراین نباید اجازه داد تهدید و فشار، محاسبات کشور را تغییر دهد.

وی یادآور شد: ما جنگ‌طلب نیستیم، اما در برابر تجاوز و حمله دشمن نیز تسلیم نمی‌شویم؛ ملت ایران برای دفاع از کشور و عزت خود هزینه داده و در این مسیر از جان خود نیز گذشته است.

کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به فشارهای اقتصادی گفت: برخی تصور می‌کنند با افزایش گرانی، نرخ ارز و طلا و بالا رفتن هزینه کالاهای اساسی می‌توان مردم را خسته و آنها را از حضور در میدان منصرف کرد، اما این محاسبه درباره ملت ایران اشتباه است.

عالی‌نژاد افزود: مردم مشکلات اقتصادی را تحمل می‌کنند، اما قرار نیست به دلیل فشارهای اقتصادی از اصول، عزت و ارزش‌های خود دست بکشند و صحنه دفاع از آرمان‌های انقلاب و شهدا را ترک کنند.

وی تصریح کرد: ما نمی‌گوییم کسانی که بر مذاکره تأکید دارند خائن هستند، بلکه معتقدیم در مواردی دچار خطای محاسباتی شده‌اند و باید تجربه‌های گذشته را مورد توجه قرار دهند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: اگر طرف مقابل بارها دشمنی خود را نشان داده و حتی در شرایط مذاکره اقدام نظامی انجام داده است، نمی‌توان بدون دریافت تضمین‌های معتبر و عملی، صرفاً به وعده‌ها و توافق‌ها اعتماد کرد.

عالی‌نژاد خاطرنشان کرد: دشمنی آمریکا صرفاً به دلیل شعار «مرگ بر آمریکا» نیست، بلکه مسئله اصلی، استقلال، عزت، پیشرفت و اقتدار ملت ایران است و دشمنان تلاش می‌کنند این مؤلفه‌های قدرت را تضعیف کنند.

وی بیان کرد: تجربه سال‌های گذشته و حوادث اخیر نشان داده است که نمی‌توان دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی را نادیده گرفت و ملت ایران باید با هوشیاری و حفظ وحدت، در برابر تهدیدها ایستادگی کند.

کارشناس مسائل مذهبی اضافه کرد: هیچ‌کس با صلح و امنیت مخالف نیست، اما نمی‌توان صرفاً با بیان واژه‌هایی مانند صلح و تفاهم مشکلات را حل کرد؛ باید مشخص شود بر سر چه موضوعی توافق می‌کنیم، چه چیزی می‌دهیم، چه چیزی دریافت می‌کنیم و اگر طرف مقابل به توافق پایبند نبود، چه خواهد شد.

عالی‌نژاد یادآور شد: هر توافقی باید دارای ضمانت اجرایی و منافع مشخص برای ملت باشد و نمی‌توان بدون تعیین نقطه پایان امتیازدهی، صرفاً به امید وعده‌های طرف مقابل پیش رفت.

وی بیان کرد: ملت ایران خون شهدای خود را فراموش نمی‌کند و همچنان بر خونخواهی شهدا و دفاع از کشور تأکید دارد و مردم اردستان نیز در کنار دیگر مردم ایران، با حضور در میدان بر عهد خود با شهدا تأکید می‌کنند.

کارشناس مسائل مذهبی تأکید کرد: حضور ۲۲۰ شبه مردم در میدان نشان می‌دهد که این ملت همچنان پای عهد خود ایستاده و امیدواریم این استقامت و پایداری تا تحقق پیروزی نهایی جبهه حق ادامه داشته باشد.

عالی‌نژاد گفت: ملت ایران با توکل بر خداوند و تکیه بر ایمان و اراده خود، مسیر مقاومت و دفاع از کشور را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد فشار و تهدید، مسیر حرکت ملت را تغییر دهد.