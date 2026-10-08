خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ روستاها تنها سکونتگاه‌هایی در خارج از شهرها نیستند، بلکه بخشی مهم از هویت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه را شکل می‌دهند؛ مناطقی که بخش قابل توجهی از فرهنگ بومی، آداب و رسوم، تولیدات محلی و میراث تاریخی در آنها حفظ شده است. روز روستا و عشایر نیز فرصتی است تا بخشی از این ظرفیت‌ها معرفی و نقش روستاییان در پویایی اقتصادی و اجتماعی جامعه بیشتر دیده شود.

روستای بقم شهرستان اردستان از جمله روستاهایی است که در کنار زندگی و فعالیت روزمره مردم، از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی قابل توجهی برخوردار است. وجود بناهای تاریخی در این روستا، در کنار ظرفیت‌های انسانی و توانمندی‌های اهالی، زمینه مناسبی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های بقم به مردم و گردشگران فراهم کرده است.

کاروانسرای تاریخی بقم نیز به عنوان یکی از جلوه‌های تاریخی این روستا، در این مراسم بار دیگر در مرکز یک رویداد اجتماعی و فرهنگی قرار گرفت. برگزاری جشن روز روستا و عشایر در این بنای تاریخی، فرصتی بود تا مردم در فضایی متفاوت گردهم بیایند و در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری، بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و اجتماعی روستا نیز مورد توجه قرار گیرد.

جشن بزرگ روز روستا و عشایر به مناسبت ۱۵ مهرماه با حضور مردم و مسئولان در روستای بقم شهرستان اردستان برگزار شد و کاروانسرای تاریخی این روستا میزبان برنامه‌ای متنوع با محوریت ایجاد نشاط اجتماعی، معرفی توانمندی‌های روستاییان و توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی منطقه بود.

یکی از بخش‌های قابل توجه این جشن، نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان بود؛ نمایشگاهی که در آن بخشی از ظرفیت‌ها، تولیدات و دستاوردهای مردم روستا در معرض دید حاضران قرار گرفت.

برپایی چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند فرصتی برای معرفی توان تولیدی روستاییان، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی محلی و ایجاد زمینه برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مردم باشد. بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی روستاها در سطح محلی باقی می‌ماند و برگزاری رویدادهایی از این دست می‌تواند به شناخته شدن بیشتر این فعالیت‌ها کمک کند.

در کنار نمایشگاه، برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز بخش دیگری از جشن روز روستا و عشایر در بقم را تشکیل داد. اجرای موسیقی و برنامه‌های شاد و متنوع، فضای مراسم را از یک برنامه صرفاً مناسبتی خارج کرد و زمینه حضور خانواده‌ها و مشارکت بیشتر مردم در جشن را فراهم آورد.

گروه «شکوفه‌ها» از اصفهان نیز در این مراسم حضور داشت و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، لحظاتی شاد و متفاوت را برای حاضران رقم زد.

حضور مردم در این مراسم، بخش دیگری از فضای جشن روز روستا و عشایر را شکل داد؛ خانواده‌ها و اهالی روستا در کنار یکدیگر در برنامه‌ها حضور داشتند و کاروانسرای تاریخی بقم برای ساعاتی به محلی برای دیدار، گفت‌وگو و ایجاد نشاط اجتماعی تبدیل شد.

از نگاه فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی در روستاها می‌تواند نقش مهمی در تقویت پیوندهای اجتماعی داشته باشد. چنین برنامه‌هایی فرصتی برای گردهم آمدن نسل‌های مختلف، بازخوانی بخشی از فرهنگ بومی و ایجاد فضای مشترک میان اهالی فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، استفاده از بناهای تاریخی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی می‌تواند به معرفی بیشتر این آثار نیز کمک کند. بسیاری از بناهای تاریخی در مناطق روستایی، ظرفیت آن را دارند که علاوه بر کارکرد میراثی، به بخشی از زندگی فرهنگی و اجتماعی امروز جامعه تبدیل شوند.

کاروانسرای تاریخی بقم در این مراسم تنها به عنوان محل برگزاری جشن مورد استفاده قرار نگرفت، بلکه حضور مردم در این فضای تاریخی فرصتی برای دیده شدن بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری روستا نیز ایجاد کرد.

روز روستا و عشایر همچنین بهانه‌ای برای توجه دوباره به نقش روستاییان در اقتصاد محلی است. تولید محصولات کشاورزی و دامی، فعالیت‌های صنایع‌دستی، مشاغل خرد، خدمات محلی و سایر فعالیت‌های اقتصادی، بخش مهمی از ظرفیت‌های روستاها را تشکیل می‌دهد و حمایت از این فعالیت‌ها می‌تواند به پایداری جمعیت روستایی و رونق اقتصادی مناطق کمک کند.

برگزاری جشن‌هایی با محوریت روستا، زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که در کنار برنامه‌های تفریحی و فرهنگی، ظرفیت‌های واقعی روستا نیز معرفی شود. نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان در بقم یکی از بخش‌هایی بود که این هدف را دنبال کرد و تلاش شد تصویری از ظرفیت‌های موجود در این منطقه در معرض دید شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

از سوی دیگر، چنین برنامه‌هایی می‌تواند فرصتی برای معرفی روستا به شهروندان دیگر مناطق شهرستان و حتی گردشگران باشد؛ چراکه آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تولیدی روستاها، یکی از زمینه‌های مهم در توسعه گردشگری روستایی به شمار می‌رود.

جشن روز روستا و عشایر در بقم در فضایی برگزار شد که تاریخ و زندگی امروز روستا در کنار یکدیگر قرار گرفتند؛ از یک سو کاروانسرایی تاریخی که بخشی از هویت و گذشته منطقه را روایت می‌کند و از سوی دیگر مردم و توانمندی‌هایی که نمایانگر زندگی امروز روستا هستند.

این رویداد همچنین نشان داد که روستاها می‌توانند میزبان برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع باشند و با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، تاریخی و انسانی خود، زمینه مناسبی برای برگزاری رویدادهایی با محوریت مردم فراهم کنند.

در نهایت، جشن روز روستا و عشایر در بقم را می‌توان رویدادی در راستای معرفی ظرفیت‌های روستا، ایجاد نشاط اجتماعی، حمایت از توانمندی‌های محلی و توجه به میراث تاریخی منطقه دانست؛ رویدادی که در آن کاروانسرای تاریخی بقم برای ساعاتی میزبان مردم شد تا جشن روستا در فضایی با رنگ و بوی تاریخ، فرهنگ و زندگی بومی برگزار شود.