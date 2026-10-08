برخورد قاطع پلیس اردستان با خودروهای هنجارشکن

حمید محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع فرهنگ ترافیک تنها مجموعه‌ای از قوانین و مقررات نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با سلامت، امنیت و آرامش مردم دارد و هر تخلف رانندگی می‌تواند در چند ثانیه یک خانواده را داغدار و زندگی چندین نفر را متأثر کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پلیس راهور، کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی و جلوگیری از رفتارهایی است که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد؛ بسیاری از حوادث رانندگی نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌توجهی به قوانین، سرعت غیرمجاز، حرکات نمایشی، لایی‌کشی، عدم استفاده از کلاه ایمنی و سایر رفتارهای پرخطر است.

رئیس پلیس راهور اردستان خاطرنشان کرد: از والدین انتظار داریم آموزش فرزندان خود را جدی بگیرند و به‌ویژه به موتورسیکلت‌سواران درباره استفاده از کلاه ایمنی تذکر دهند؛ کلاه ایمنی وسیله تزئینی نیست، بلکه برای حفظ جان افراد و جلوگیری از آسیب‌های جدی در حوادث استفاده می‌شود.

محسنی تصریح کرد: موتورسیکلت‌سواران باید از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کرده و مقررات راهنمایی و رانندگی و مدارک لازم از جمله گواهینامه را رعایت کنند و در همین راستا امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله فراهم شده است.

وی بیان کرد: پلیس در برابر تخلفاتی که امنیت و جان مردم را تهدید می‌کند، قطعاً برخورد خواهد کرد و این موضوع از آموزش کودکان در مهدهای کودک آغاز می‌شود و تا مدارس، دانشگاه‌ها و سایر سطوح جامعه ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور اردستان ادامه داد: از روحانیون، ائمه جمعه و ائمه جماعات درخواست داریم موضوع رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را در مساجد و منابر مورد توجه قرار دهند، چراکه بر اساس فتوای امام خمینی (ره)، تخلفات رانندگی که موجب آسیب به دیگران می‌شود، از نظر شرعی نیز حرام است.

محسنی اضافه کرد: هدف پلیس صرفاً اعمال قانون، جریمه یا توقیف خودرو نیست، بلکه اولویت اصلی حفظ جان مردم و تأمین آرامش و امنیت شهروندان است و در همین راستا با مزاحمت‌های خیابانی، دوردور، آلودگی صوتی خودروها و تغییرات غیرمجاز در وسایل نقلیه برخورد می‌شود.

وی یادآور شد: خودروها باید در شرایط ایمن و مطابق استانداردهای کارخانه باشند و تغییرات غیرمجاز در ارتفاع، چراغ‌ها، اگزوز، شیشه‌ها و سایر اجزای خودرو می‌تواند ایمنی راننده و دیگر شهروندان را به خطر بیندازد؛ بنابراین رانندگان باید معاینه فنی خودرو را جدی بگیرند و با نزدیک شدن به فصل سرما نیز وضعیت لاستیک‌های خودرو را بررسی کنند.

رئیس پلیس راهور اردستان تأکید کرد: آموزش فرهنگ صحیح ترافیک باید از خانواده آغاز شود و والدین به فرزندان خود بیاموزند که چراغ قرمز به معنای توقف، چراغ زرد به معنای کاهش سرعت و احتیاط و چراغ سبز به معنای حرکت است و همه شهروندان می‌توانند با تذکر صحیح و مسئولانه، در نهادینه شدن فرهنگ ترافیک نقش داشته باشند.

محسنی گفت: حفظ جان انسان‌ها و فراهم کردن تردد ایمن و آرام برای مردم، هدف اصلی پلیس راهور است و هیچ مقصدی ارزش به خطر انداختن جان انسان‌ها را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: آرامش مردم خط قرمز پلیس راهور است و با افرادی که با تخلفات حادثه‌ساز یا رفتارهای هنجارشکنانه آرامش عمومی را برهم بزنند، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.