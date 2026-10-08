محمدتقی کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم جشن روز روستا در روستای بقم اردستان اظهار کرد: بخش مرکزی اردستان طی یک سال گذشته شاهد اجرای بیش از ۸۰ میلیارد تومان طرح و اقدام عمرانی بوده و روند توسعه زیرساخت‌های روستایی در این بخش شتاب گرفته است.

وی افزود: در این مدت بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت، ۱۰ هزار مترمربع بلوک‌فرش و سنگ‌فرش و بیش از هشت هزار متر جدول‌گذاری و کانیوگذاری در روستاهای بخش مرکزی انجام شده است.

بخشدار مرکزی اردستان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی روستاها خاطرنشان کرد: هفت زمین چمن مصنوعی در روستاهای بخش مرکزی در مراحل مختلف اجرا قرار دارند که چهار مورد از آنها تکمیل شده و پیگیری برای تکمیل سایر طرح‌ها نیز ادامه دارد.

کیانی تصریح کرد: نصب تابلوهای ورودی در هشت روستا و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، بخشی از اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته بوده و در کنار اعتبارات دولتی، مشارکت خیران نیز سهم قابل توجهی در پیشبرد این پروژه‌ها داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در توسعه روستاها بیان کرد: نمی‌توان صرفاً به اعتبارات دولتی متکی بود و مشارکت خیران، مردم و اجرای طرح‌های خودیاری می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی را سرعت ببخشد.

بخشدار مرکزی اردستان با اشاره به پروژه ساختمان اورژانس روستای برم اضافه کرد: این پروژه پس از ۱۶ سال وقفه وارد مرحله اجرا شده و برای تأمین بخشی از مصالح مورد نیاز آن نیز یک معدن منطقه، تأمین ۵۰ میلیون تومان شن را تقبل کرده است.

کیانی با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن یادآور شد: سرشماری جمعیت واقعی روستاها نقش مستقیمی در برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات و امکانات دارد و روستاییانی که در شهرهای بزرگ و دیگر نقاط کشور زندگی می‌کنند باید جمعیت خود را در روستای اصلی خود ثبت کنند.

وی ادامه داد: در برخی روستاهای بخش مرکزی، فاصله قابل توجهی میان جمعیت ثبت‌شده در سرشماری و جمعیت واقعی وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند در برخورداری روستا از امکاناتی مانند آب، مخابرات و سایر زیرساخت‌ها تأثیرگذار باشد.

بخشدار مرکزی اردستان همچنین با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی روستاها گفت: انتخاب شوراهای توانمند می‌تواند نقش مهمی در توسعه و پیشبرد امور روستاها داشته باشد و از مردم انتظار می‌رود ضمن مشارکت در انتخابات، برای برگزاری مطلوب این رویداد نیز همکاری کنند.