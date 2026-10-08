به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ادیبی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه بستنی در سبد غذایی اظهار کرد: برخلاف تصوری که بستنی را یک محصول هوس‌محور می‌داند، این محصول را می‌توان صرف نظر از میزان چربی و قند یک غذایی کامل دانست که با توجه به ترکیبات مورد استفاده در آن، حاوی پروتئین و مواد مغذی مختلف است.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، بستنی به عنوان وعده غذایی مورد توجه قرار می‌گیرد و سرانه مصرف آن در برخی کشورهای پیشرفته به اعداد قابل توجهی رسیده است؛ به‌عنوان نمونه، سرانه مصرف بستنی در کسورهای پیشرفته حدود ۲۶ تا ۱۸ لیتر در سال گزارش شده است.

ادیبی ادامه داد: آخرین آمار موجود برای ایران حدود سه لیتر بوده و با توجه به شرایط اقتصادی، به نظر می‌رسد این میزان طی یکی دو سال اخیر کاهش یافته باشد.

تامین ۸۵ درصد مواد اولیه بستنی واردو در اصفهان

مدیرعامل شرکت واردو با اشاره به ظرفیت‌های استان اصفهان در تولید بستنی گفت: هرچند آمار رسمی و دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما بر اساس اطلاعات انجمن صنایع غذایی اصفهان پس از تهران دومین استان کشور از نظر میزان تولید بستنی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت بستنی در اصفهان تولید می‌شود، افزود: استان اصفهان از نظر تولید شیر خام جایگاه ویژه‌ای دارد و به منابع غنی شیر باکیفیت دسترسی دارد.

ادیبی تصریح کرد: علاوه بر شیر، در زمینه تأمین شکر و همچنین فرآورده‌های حاصل از گندم مانند گلوکز و … نیز ظرفیت‌های مناسبی در استان وجود دارد و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز ما از داخل استان اصفهان تأمین می‌شود.

وی با اشاره به استفاده از فناوری‌های روز در تولید بستنی اظهار کرد: در مجموعه ما از ماشین آلات مدرن ( تتراپک دانمارک ) در فرآیند تولید به استفاده می شود.

مدیرعامل شرکت واردو ادامه داد: تفاوت بستنی با بسیاری از محصولات لبنی در این است که تولید آن به مجموعه‌ای از مواد اولیه نیاز دارد و شیر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مواد اولیه بستنی را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین به دلیل هزینه بالای تولید، کنترل کیفیت و استانداردهای شیر دریافتی برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.

کاهش قدرت خرید و ناترازی انرژی دو چالش صنعت بستنی است

ادیبی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر بازار بستنی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت، شرایط معیشتی و اقتصادی مصرف‌کنندگان است زیرا بستنی در گروه کالاهای اساسی قرار نمی‌گیرد و کاهش قدرت خرید مردم به‌طور مستقیم بر میزان مصرف آن تأثیر می‌گذارد.

وی ناترازی انرژی را یکی دیگر از مشکلات جدی این صنعت دانست و افزود: از زمان دوشیده شدن شیر تا رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده باید زنجیره سرد حفظ شود و این فرآیند وابستگی جدی به برق دارد؛ بنابراین قطعی یا محدودیت برق می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تولید و حفظ کیفیت محصولات داشته باشد.

صادرات بستنی به کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه دارد

ادیبی نوسانات قیمت و دشواری تأمین مواد اولیه را از دیگر مشکلات صنعت بستنی عنوان کرد و گفت: با وجود این شرایط، مجموعه ما تصمیم گرفت به جای توقف فعالیت، مسیر توسعه را دنبال کند و در حال توسعه بازار و توجه بیشتر به گروه‌های هدف خود هستیم.

وی با اشاره به سابقه صادراتی این شرکت ابراز کرد: شرکت واردو در سال‌های گذشته رویکرد صادرات‌محور داشته، اما محدودیت‌ها و تحریم‌ها موجب کاهش بخشی از صادرات شده است. با این حال، اکنون صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه دارد و عراق نیز یکی از بازارهای صادراتی مهم این مجموعه است.

مدیرعامل شرکت واردو با اشاره به تنوع محصولات این شرکت گفت: در حال حاضر ۱۲۰ نوع بستنی در این مجموعه تولید می‌شود که تنوع قابل توجهی از محصولات را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت واردو در پاسخ به پرسشی درباره مزیت بستنی صنعتی در مقایسه با بستنی سنتی اظهار کرد: بستنی سنتی بخشی از هویت غذایی اصفهان است و برندهای باسابقه آن جایگاه ارزشمندی نزد مردم دارند. مزیت تولید صنعتی، امکان کنترل مستمر مواد اولیه و فرآیند تولید، حفظ یکنواختی کیفیت، رهگیری محصول و عرضه گسترده با رعایت زنجیره سرد است.

ادیبی افزود: در واردو تلاش می‌کنیم این ظرفیت‌ها را با نوآوری در طعم و تنوع محصولات همراه کنیم تا مصرف‌کننده تجربه‌ای باکیفیت و متناسب با سلیقه خود داشته باشد.