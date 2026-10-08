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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

ساجدی‌نیا: برای بازگشت کسبه آسیب‌دیده عسلویه به فعالیت تلاش می‌کنیم

ساجدی‌نیا: برای بازگشت کسبه آسیب‌دیده عسلویه به فعالیت تلاش می‌کنیم

بوشهر - رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از زمان وقوع آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه، موضوع را پیگیری کرده‌ایم و در صورت نیاز برای حمایت از شهرستان و آسیب‌دیدگان وارد عمل خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدی‌نیا بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از محل آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه اظهار کرد: از همان زمان اعلام حادثه، موضوع را پیگیری کرده‌ایم و با مسئولان استان بوشهر نیز در این خصوص گفت‌وگو شده است تا در صورت نیاز، سازمان مدیریت بحران کشور بتواند برای کمک به شهرستان و آسیب‌دیدگان وارد عمل شود.

وی با اشاره به اینکه میزان دقیق خسارت حادثه هنوز در حال برآورد است، افزود: علت وقوع آتش‌سوزی نیز توسط دستگاه‌های مسئول در حال بررسی و مشخص شدن است و پس از جمع‌بندی، اطلاعات دقیق‌تری ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تقدیر از پیگیری‌های فرماندار عسلویه گفت: در گفت‌وگویی که با فرماندار شهرستان داشتیم، شاهد بودیم که ایشان موضوع را به‌صورت جدی پیگیری می‌کنند و از این بابت تقدیر و تشکر می‌کنم.

ساجدی‌نیا خطاب به کسبه آسیب‌دیده نیز اظهار کرد: ما در خدمت مردم عزیز هستیم و تلاش می‌کنیم در حد توان کمک کنیم تا کسبه بتوانند دوباره فعالیت خود را آغاز کنند و رونق به بازار بازگردد.

کد مطلب 6971921

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