به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا توکل شوریجه با اشاره به سالگرد عملیات طوفان الاقصی، این عملیات را فراتر از یک پیروزی نظامی برای مقاومت دانست و آن را ضربه‌ای جدی به محاسبات دشمن و پیش‌درآمد پیروزی‌های بزرگ‌تر جبهه مقاومت عنوان کرد.

وی با تحلیل تحولات منطقه اظهار کرد: طوفان الاقصی تنها یک پیروزی نظامی برای مقاومت نبود، بلکه ضربه‌ای کاری به بدنه محاسباتی دشمنی بود که مدعی تسلط بر منطقه بود.

توکل افزود: این عملیات نشان داد زنجیره مقاومت از جبهه‌های فلسطین تا ایران، یک پیکره واحد است و ظرفیت ایستادگی در برابر فشارها و اقدامات خصمانه دشمنان را دارد.

رئیس مجمع نمایندگان فارس ادامه داد: همان‌گونه که طوفان الاقصی توهم امنیت رژیم صهیونیستی را درهم شکست، ایستادگی ایران و پیشرفت‌های علمی و دفاعی کشور نیز محاسبات استکبار جهانی را با خطا مواجه کرده است.

هیچ قدرتی نمی‌تواند ملت ایران را به تسلیم وادار کند

توکل با اشاره به جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اقتدار ملی، خود را در جایگاه پیشران پیروزی در منطقه تثبیت کرده و نشان داده است که هیچ قدرتی قادر نیست این ملت را به تسلیم وادار کند.

وی تأکید کرد: پیروزی در طوفان الاقصی و پیروزی در جبهه‌های ایستادگی داخلی و دفاع از منافع ملی ایران، دو روی یک سکه هستند و مسیر مقاومت با تکیه بر توان داخلی و حمایت ملت‌های آزاده ادامه خواهد یافت.

ایران ستون اصلی ثبات و مقاومت در منطقه است

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با تکیه بر قدرت ملی و حمایت ملت‌های آزاده، شاهد شکست طرح‌های دشمن و بازگشت حق به صاحبان اصلی آن خواهیم بود.

توکل خاطرنشان کرد: ایران امروز نه تنها در مرزهای خود، بلکه در عرصه مدیریت منطقه‌ای نیز ستون اصلی ثبات و پیروزی در برابر ظلم به شمار می‌رود.

وی در پایان با تجدید احترام به شهدای مقاومت گفت: مسیر پیموده‌شده از سوی ایران و محور مقاومت، بدون تردید به پیروزی و عقب‌نشینی دشمن منتهی خواهد شد.