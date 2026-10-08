ترکیب احتمالی استقلال مقابل تراکتور؛ بدون ریسک برای رسیدن به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز پنجشنبه در یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف تراکتور خواهد رفت؛ دیداری میان دو تیم مدعی که کسب سه امتیاز آن می‌تواند کمک زیادی به شرایط هر دو تیم در جدول رده‌بندی کند.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، برای این دیدار تمامی بازیکنان خود را در اختیار دارد و آبی‌پوشان در این مسابقه بازیکن مصدوم یا محرومی ندارند. انتظار می‌رود حبیب فرعباسی بار دیگر درون دروازه استقلال قرار بگیرد.

در خط دفاعی، سامان فلاح و عارف آقاسی، دو بازیکن ملی‌پوش استقلال، در کنار رستم آشورماتوف سه مدافع مرکزی آبی‌پوشان را تشکیل خواهند داد. صالح حردانی در سمت راست و حسین گودرزی در سمت چپ خط دفاعی به میدان خواهند رفت.

در مرکز خط هافبک، امیرمحمد رزاقی‌نیا و روزبه چشمی حضور خواهند داشت. یاسر آسانی، بهترین گلزن استقلال، در سمت راست خط میانی و علیرضا کوشکی در سمت چپ به میدان می‌روند و سعید سحرخیزان نیز به عنوان مهاجم نوک، وظیفه گلزنی آبی‌پوشان را بر عهده خواهد داشت.

ترکیب تیم فوتبال استقلال برای بازی با تراکتور به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی (محمدحسین اسلامی)، روزبه چشمی و سعید سحرخیزان