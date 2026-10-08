سپاهان فجر را ۶ تایی کرد؛ شکست سنگین خطیبی و شاگردانش در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و فجرسپاسی در هفته هشتم لیگ برتر امروز پنجشنبه ۱۶ مهر از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت حسین زمانی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری پرگل ۶ بر یک شاگردان محرم نویدکیا به پایان رسید.

سپاهان که در این دیدار از همان ابتدا بازی هجومی خود را به نمایش گذاشت، در دقیقه ۱۲ توسط آریا یوسفی به گل نخست رسید تا شاگردان محرم نویدکیا از حریف خود پیش بیفتند.

حملات سپاهان ادامه پیدا کرد و احسان حاج‌صفی در دقیقه ۳۸ موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند تا سپاهان با برتری دو بر صفر به کار خود ادامه دهد.

فجرسپاسی که هدایت آن را رسول خطیبی بر عهده دارد، در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. یادگار رستمی در دقیقه ۲+۴۵ گل نخست فجرسپاسی را به ثمر رساند تا دو تیم با نتیجه ۲ بر یک به رختکن بروند.

طوفان سپاهان در نیمه دوم

سپاهان نیمه دوم را نیز هجومی آغاز کرد و تنها دو دقیقه پس از شروع این نیمه، احسان حاج‌صفی در دقیقه ۴۷ گل سوم تیمش و دومین گل خود در این مسابقه را به ثمر رساند.

در دقیقه ۵۴، آریا یوسفی بار دیگر موفق به گلزنی شد تا دومین گل خود در این بازی و چهارمین گل سپاهان به ثبت برسد.

برتری سپاهان ادامه داشت و مهدی لیموچی در دقیقه ۶۷ گل پنجم تیم اصفهانی را وارد دروازه فجرسپاسی کرد تا اختلاف دو تیم به چهار گل برسد.

در دقیقه ۷۹، آریا شفیع‌دوست روی پاس احسان حاج‌صفی موفق شد گل ششم سپاهان را به ثمر برساند تا جشنواره گل شاگردان محرم نویدکیا تکمیل شود.

در ادامه، فجرسپاسی نتوانست تغییری در نتیجه ایجاد کند و بازی در نهایت با برتری ۶ بر یک سپاهان به پایان رسید.

سپاهان با کسب سه امتیاز این دیدار ۱۳ امتیازی شد و در رده چهارم جدول لیگ برتر قرار گرفت. فجرسپاسی نیز با ۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول باقی ماند.