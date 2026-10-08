یحیی سریع: فرودگاه «ملک خالد» ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ظهر امروز پنج‌شنبه فرودگاه ملک خالد در ریاض با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته و موشک با موفقیت به هدف خود اصابت کرده است.

سرتیپ یحیی سریع در ادامه پیام خود که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، افزود: این حمله موجب وارد آمدن خسارت و اختلال در تردد هوایی در فرودگاه ملک خالد در ریاض شد.

سخنگوی ائتلاف سعودی هم ضمن اذعان به حمله موشکی نیروهای مسلح یمن مدعی شد که دو موشک بالستیک شلیک شده به سمت ریاض، رهگیری و منهدم شده است.

این مقام ارشد یمنی همچنین در پیامی دیگر درباره هرگونه حضور در فرودگاه‌ها و تأسیسات سعودی برای حفظ جان و امنیت افراد هشدار داد.

پایگاه «فلایت‌ رادار» که مرجع پیگیری پروازهای بین المللی به صورت آنلاین است،‌ قبل از پیام یحیی سریع اعلام کرده بود که فرودگاه ریاض در عربستان سعودی بار دیگر بسته شد و پروازهای ورودی و خروجی در این فرودگاه به حالت تعلیق درآمد.