به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا رویت عصر پنج‌شنبه در نشست تخصصی واسطه‌گری ازدواج ویژه مبلغات با تأکید بر اینکه مسئله ازدواج نیازمند شناخت دقیق و ریشه‌ای است، اظهار کرد: امروز در فضای پیچیده‌ای قرار گرفته‌ایم و برای مواجهه با مسائل خانواده و ازدواج نمی‌توان تنها به سخنرانی و بیان توصیه‌ها اکتفا کرد.

وی افزود: گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موجب شده روابط میان افراد با قوت بیشتری شکل بگیرد و اگر از این فضا استفاده صحیح نشود، می‌تواند بر مسئله ازدواج و پایداری خانواده اثرگذار باشد.

ضرورت شناخت ابزارهای ارتباطی نسل جوان

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده با اشاره به گستردگی فضای مجازی اظهار کرد: باید به‌روز باشیم و روش‌های ارتباطی نسل جدید را بشناسیم.

به گفته وی، جوانان در شبکه‌های مختلف اجتماعی حضور دارند و اگر ما از این فضاها دور باشیم، نمی‌توانیم مسائل و دغدغه‌های آنان را به‌درستی درک کنیم.

حجت الاسلام رویت افزود: مبلغان باید علاوه بر سخنرانی، مهارت‌های لازم برای ارتباط با نسل جوان را کسب کنند و از ظرفیت فضای مجازی، گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای گفت‌وگو، ارائه محتوای مناسب و ترویج فرهنگ صحیح ازدواج استفاده کنند.

وی با بیان اینکه هر فرد می‌تواند از فرصت‌های روزمره برای تبلیغ و اثرگذاری استفاده کند، گفت: هر فرصتی که در اختیار ما قرار می‌گیرد باید مورد استفاده قرار گیرد؛ حتی یک گفت‌وگوی کوتاه در اتوبوس، یک دیدار خانوادگی یا حضور در یک جمع می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد یک تلنگر و طرح موضوع ازدواج باشد.

جلسات روضه‌های خانگی ظرفیت مهم فرهنگی است

وی با اشاره به ظرفیت جلسات روضه‌های خانگی زنان، بیان کرد: این جلسات اگر به‌درستی برگزار شوند، می‌توانند در حل مسائل خانواده و جامعه نقش مهمی داشته باشند و بانوان می‌توانند محور این جلسات باشند

وی با تأکید بر اینکه مبلغان حوزه ازدواج باید دو نقش «مروج» و «تسهیل‌گر» را ایفا کنند، اظهار کرد: مروج کسی است که ازدواج را تبلیغ و ترویج می‌کند، اما تسهیل‌گر کسی است که موانع را از سر راه ازدواج برمی‌دارد.

حجت‌الاسلام رویت افزود: تسهیلگری یعنی کمک کنیم چرخ‌دنده‌های ازدواج بهتر کنار هم قرار بگیرند؛ ممکن است یک‌بار با والدین صحبت کنیم، یک‌بار با خود جوان گفت‌وگو داشته باشیم، یک‌بار او را به یک خیریه برای تأمین بخشی از نیازهای ازدواج معرفی کنیم و در مرحله‌ای دیگر با ذهنیت و نگرش او درباره ازدواج گفت‌وگو کنیم.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در تسهیل ازدواج، گفت: یکی از مهم‌ترین کارهایی که مبلغان می‌توانند انجام دهند، صحبت با والدین جوانان و کمک به آنها برای سخت نگرفتن در مسیر ازدواج است.

حجت الاسلام رویت افزود: در چنین مواردی، مبلغان می‌توانند با خانواده‌ها صحبت کنند، آنها را قانع کنند و با بیان نمونه‌های واقعی، اهمیت استفاده از فرصت مناسب برای ازدواج را یادآوری کنند.