برنامه مبارزه چهار تکواندوکار ایران در روز نخست گرندپری پاریس

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ فردا با حضور ۲۵۳ تکواندوکار از ۵۴ کشور به مدت سه روز به میزبانی فرانسه در سالن «مارسل سردان» شهر پاریس برگزار خواهد شد.

فردا جمعه ۱۷ مهرماه در روز نخست این مسابقات تکواندوکاران اوزان ۶۷+ کیلوگرم زنان، ۵۸- و ۸۰+ کیلوگرمl مردان برگزار خواهد شد که ابوالفضل یزدانی، مهدی رزمیان، آرین سلیمی و محمد حسین یزدانی به دیدار رقبای خود می روند.

بر اساس برنامه اعلام شده ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشته و سپس به دیدار برنده مبارزه مهدی رزمیان و «گابریل راموس» از برزیل خواهد رفت.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم آرین سلیمی و محمد حسین یزدانی دونماینده کشورمان در اولین دیدار به مصاف دیکر می روند تکواندوکار برنده این مبارزه با یکی از نمایندگان ازبکستان یا کرواسی پیکار می کند.

رقابت های گرندپری فرانسه از تورنمنت های (G4( است و به دارنده مدال طلا ۶۰ امتیاز، مدال نقره ۳۶ و مدال برنز هم ۳۱.۶ امتیاز در مسیر کسب سهمیه المپیک تعلق می گیرد.