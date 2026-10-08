به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، بعد از ظهر پنجشنبه، اجرای طرح همدلانه مواسات تحصیلی را اقدامی برای حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های کمتر برخوردار و ایجاد فرصت تحصیلی برابر دانست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با حضور جمعی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های شهرستان اسلامشهر در سالن جلسات اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد آرامش بیشتر برای دانش‌آموزان و خانواده‌های کمتر برخوردار و کمک به آغاز سال تحصیلی با نشاط و شادابی بیشتر است.

وی افزود: این طرح با هدف کاهش دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان اجرا شده است.

فلسفی خاطرنشان کرد: در قالب طرح همدلانه مواسات تحصیلی، ۶۰۰ کیف مدرسه و بسته لوازم‌التحریر با مشارکت و حمایت خیرین به خانواده‌ها و دانش‌آموزان حاضر اهدا شد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: طرح همدلانه مواسات تحصیلی دانش‌آموزان و خانواده‌های کمتر برخوردار علاوه بر اسلامشهر و ری، به‌زودی در پردیس و شمیرانات نیز با مشارکت خیرین مردمی اجرایی خواهد شد.