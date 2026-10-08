مسیر تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم کودک در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جعفری شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد، با تشریح مهم‌ترین رویکردها و دستاوردهای این دوره اظهار کرد: تعداد آثار رسیده به جشنواره به ۴۶ اثر افزایش یافت که این رشد تنها یک عدد نیست، بلکه نشانه اعتماد فیلم‌سازان به جشنواره و در عین حال مسئولیت بیشتر برای انتخاب و داوری حرفه‌ای‌تر است.

وی افزود: در این دوره برای نخستین بار مستند کوتاه به جشنواره اضافه شد تا آثاری که روایتگر جهان کودکان و نوجوانان هستند نیز امکان حضور در این رویداد را پیدا کنند و جشنواره بتواند معیارهای حرفه‌ای‌تری برای مواجهه با این گونه سینمایی تعریف کند.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به توجه این دوره به تفاوت‌های گروه‌های سنی ادامه داد: کودکان و نوجوانان یک مخاطب واحد نیستند و تفاوت سن، تجربه و نیازهای آنان باید در انتخاب آثار و فرآیند داوری مورد توجه قرار گیرد.

جعفری یکی از مهم‌ترین تغییرات این دوره را مشارکت مستقیم مخاطبان اصلی جشنواره در فرآیند داوری دانست و گفت: بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ نوجوان در فرآیند داوری حضور داشتند؛ جشنواره‌ای که برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، نباید فقط صدای آنها را در سالن سینما بشنود، بلکه باید برای آنان در فرآیند تصمیم‌گیری نیز سهم قائل شود.

وی همچنین از تمرکز فعالیت‌های جشنواره در یک خانه به عنوان یکی دیگر از تغییرات ساختاری این دوره یاد کرد و افزود: تلاش شد نمایش فیلم، نشست‌ها، کارگاه‌ها و فعالیت‌های حرفه‌ای به جای پراکندگی، در یک رویداد منسجم گرد هم آیند تا ارتباط میان بخش‌های مختلف جشنواره تقویت شود.

دبیر جشنواره با تأکید بر اینکه این رویداد صرفاً نباید محل رقابت آثار باشد، گفت: مجموعه‌ای از نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور فیلم‌سازان، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران برگزار شد تا جشنواره در کنار ارزیابی سینمای امروز، به ارتقای کیفیت سینمای آینده کودکان و نوجوانان نیز کمک کند.

جعفری در ادامه به برگزاری برنامه‌های مرتبط با کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و گفت: یاد کودکان شهید این مدرسه در قالب جایزه مینا و مسابقه فیلمنامه‌نویسی مدرسه‌ای که می‌رفتم دنبال شد و این مسابقه بیش از ۴۲۰ طرح دریافت کرد.

وی تصریح کرد: مینا برای ما فقط یک عنوان در جدول جوایز نیست، بلکه یک تعهد فرهنگی برای رقابت و در عین حال فراموش نکردن است.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان درباره بخش بین‌الملل نیز اظهار کرد: تلاش کردیم عنوان بین‌المللی جشنواره در عمل معنا داشته باشد و ارتباط حرفه‌ای با سینمای کودک جهان حفظ شود.

جعفری همچنین به برگزاری نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران با حضور نوجوانانی از ۲۲ استان کشور اشاره کرد و گفت: اگر جشنواره فقط آثار امروز را داوری کند، یک مسابقه برگزار کرده است، اما اگر استعدادهای فردا را پرورش دهد، در ساخت آینده سینما سهم خواهد داشت.

وی یکی دیگر از اهداف مهم این دوره را پیگیری تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره در اصفهان عنوان کرد و افزود: جشنواره‌ای با ۳۸ دوره سابقه نباید هر سال از نقطه صفر آغاز کند. این مسیر هنوز کامل نشده، اما کار برای ایجاد یک ساختار پایدار آغاز شده است.

جعفری با جمع‌بندی رویکردهای این دوره خاطرنشان کرد: تلاش کردیم فقط یک جشنواره دیگر برگزار نکنیم، بلکه بخشی از قواعد برگزاری آن را تغییر دهیم؛ میدان رقابت گسترده‌تر شد، ساختار داوری تخصصی‌تر شد، مخاطب در تصمیم‌گیری و اجرا مشارکت کرد، آموزش و گفت‌وگو در کنار رقابت قرار گرفت، ارتباط با سینمای جهان حفظ شد و مسیر ایجاد دبیرخانه دائمی در اصفهان آغاز شد.

وی تأکید کرد: ادعا نمی‌کنیم همه مسائل سینمای کودک و نوجوان را در این دوره حل کرده‌ایم، اما می‌توان گفت چند تغییر مشخص آغاز شده است که اگر ادامه پیدا کند، جشنواره را پایدارتر، حرفه‌ای‌تر و اثرگذارتر خواهد کرد.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در پایان گفت: سی‌وهشتمین جشنواره به پایان می‌رسد، اما کار برای سی‌ونهمین دوره از همین امروز آغاز شده است.