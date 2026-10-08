به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد، از همراهی مدیریت شهری اصفهان، دبیر جشنواره، بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی برای برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره در اصفهان اظهار کرد: از همه عزیزانی که کمک کردند این رویداد بزرگ ملی در شهر زیبای اصفهان برگزار شود، قدردانی می‌کنم و امیدوارم دوره بعدی جشنواره نیز به خوبی در این شهر برگزار شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش مهمی از سخنان خود را به مخاطبان کودک و نوجوان جشنواره اختصاص داد و آنان را سرمایه‌ای فرهنگی برای آینده کشور دانست و اظهار کرد: شما کودکان و نوجوانان بسیار خوب هستید؛ بهتر می‌بینید، بهتر می‌شنوید و قدر داشته‌هایتان را می‌دانید.

فریدزاده با تأکید بر اهمیت شناخت و صیانت از داشته‌های فرهنگی و طبیعی کشور افزود: شما قدر خاک، آب و هوای این سرزمین و زیبایی‌های آن را می‌دانید و زبان فارسی را که یکی از زیباترین زبان‌های جهان است، پاس می‌دارید.

رئیس سازمان امور سینمایی کشور در ادامه، توجه به نسل کودک و نوجوان را فراتر از یک موضوع سرگرمی و در پیوند با هویت فرهنگی جامعه دانست و خطاب به کودکان و نوجوانان حاضر در جشنواره گفت: برای ما بزرگ‌ترها دعا کنید که شبیه شما شویم و برای پدر و مادرها و این سرزمین دعا کنید.

وی همچنین با آرزوی آینده‌ای نیک برای نسل جدید، سخنان خود را با تأکید بر ضرورت توجه به آینده کودکان و نوجوانان به پایان رساند.