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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات «تار و هویر» دماوند

مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات «تار و هویر» دماوند

دماوند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند از مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع تار و هویر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع تار و هویر خبر داد.

محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی دریاچه تار در حین گشت‌زنی و کنترل ارتفاعات منطقه شکار ممنوع تار و هویر، موفق به مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده خرس قهوه‌ای شدند.

وی افزود: منطقه شکار ممنوع تار و هویر با وسعتی بالغ بر ۶۰ هزار هکتار که در امتداد رشته‌کوه البرز از ارتفاعات شرقی روستای کهنک تا ارتفاعات شمالی روستای جورد گسترده شده است، یکی از پناهگاه‌های امن و حائز اهمیت برای گونه‌های جانوری محسوب می‌شود.

کد مطلب 6972040

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