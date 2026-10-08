به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع تار و هویر خبر داد.

محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی دریاچه تار در حین گشت‌زنی و کنترل ارتفاعات منطقه شکار ممنوع تار و هویر، موفق به مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده خرس قهوه‌ای شدند.

وی افزود: منطقه شکار ممنوع تار و هویر با وسعتی بالغ بر ۶۰ هزار هکتار که در امتداد رشته‌کوه البرز از ارتفاعات شرقی روستای کهنک تا ارتفاعات شمالی روستای جورد گسترده شده است، یکی از پناهگاه‌های امن و حائز اهمیت برای گونه‌های جانوری محسوب می‌شود.