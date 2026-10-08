به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ما شامگاه امروز پنج‌شنبه فرودگاه ملک خالد در ریاض را با دو موشک کروز، فرودگاه نجران را با یک موشک بالستیک و پایگاه هوایی در خمیس مشیط را با یک موشک بالستیک هدف قرار دادیم.

سرتیپ یحیی سریع در بخش دیگری از پیام خود که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، افزود:‌ این حملات به لطف خدا با دقت و اصابت مستقیم انجام شد و موجب اختلال در تردد هوایی در دو فرودگاه و وارد آمدن خسارت به آنها و پایگاه هوایی شد.

رسانه ها همم اعلام کردند که دستکم سه هواپیما در حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ریاض آسیب دیدند که یکی از آنها به شدت تخریب شده است.