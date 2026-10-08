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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

خراسان رضوی قهرمان مسابقات بانوان دامپزشکی کشور شد

خراسان رضوی قهرمان مسابقات بانوان دامپزشکی کشور شد

تهران- رئیس تربیت‌بدنی دامپزشکی از قهرمانی تیم خراسان رضوی در دومین دوره مسابقات ورزشی بانوان این سازمان خبر داد و گفت: تیم‌های تهران و آذربایجان غربی به‌ترتیب مقام‌های دوم و سوم رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فروتن با اعلام نتایج این رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات به مناسبت چهاردهم مهر، روز ملی دامپزشکی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رمضان، با حضور ۸۱ بانوی منتخب ادارات کل دامپزشکی استان‌ها برگزار شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در چهار رشته تنیس روی میز، شطرنج، تیراندازی و آمادگی جسمانی به رقابت پرداختند. مسابقات آمادگی جسمانی نیز در دو رده سنی کمتر از ۳۵ سال و بالاتر از ۳۵ سال برگزار شد.

فروتن با اشاره به رقابت نزدیک ورزشکاران بیان کرد: مسابقات از جذابیت بالایی برخوردار بود و داوران باتجربه فدراسیون‌های ورزشی، قضاوت این دوره را بر عهده داشتند.

رئیس تربیت‌بدنی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در مجموع نتایج تیمی، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی عنوان نخست را به دست آورد و ادارات کل دامپزشکی تهران و آذربایجان غربی به‌ترتیب دوم و سوم شدند. تیم اداره کل دامپزشکی البرز نیز جام اخلاق این دوره را کسب کرد.

خراسان رضوی قهرمان مسابقات بانوان دامپزشکی کشور شد

وی نتایج انفرادی مسابقات را به این شرح اعلام کرد:

- تنیس روی میز: پریسا نصیری از آذربایجان غربی مقام نخست و یلدا خدادادیان از لرستان مقام دوم را کسب کردند. فاطمه گودرزی از تهران و ندا بنی‌صدر از ستاد مرکزی سازمان، مشترکاً سوم شدند.

- شطرنج: نادیا صدقیانی از خراسان شمالی بر سکوی نخست ایستاد و راحیل چگینی از تهران دوم شد. نگین رمضانی از آذربایجان غربی و پریسا محمدی از اصفهان، مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

- آمادگی جسمانی؛ رده سنی کمتر از ۳۵ سال: مونس روستا از تهران مقام نخست و سارا صفاییان از خراسان رضوی مقام دوم را کسب کردند. رویا یوسفوند از همدان و زهرا نحوی از البرز، مشترکاً در جایگاه سوم قرار گرفتند.

- آمادگی جسمانی؛ رده سنی بالاتر از ۳۵ سال: نرگس دهکردی از قم قهرمان شد و حوریه سادات آل‌محمد از مازندران مقام دوم را به دست آورد. طاهره سجادی‌پور از کرمانشاه و ناهید کرد از خراسان رضوی، مقام سوم مشترک را کسب کردند.

- تیراندازی: رویا عینی از کردستان مقام نخست و ژاله فراز از آذربایجان غربی مقام دوم را کسب کردند. فاطمه همتی از همدان و ایلناز حسینی از خوزستان نیز مشترکاً سوم شدند.

کد مطلب 6972053

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