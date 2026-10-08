خراسان رضوی قهرمان مسابقات بانوان دامپزشکی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فروتن با اعلام نتایج این رقابت‌ها اظهار کرد: مسابقات به مناسبت چهاردهم مهر، روز ملی دامپزشکی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رمضان، با حضور ۸۱ بانوی منتخب ادارات کل دامپزشکی استان‌ها برگزار شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در چهار رشته تنیس روی میز، شطرنج، تیراندازی و آمادگی جسمانی به رقابت پرداختند. مسابقات آمادگی جسمانی نیز در دو رده سنی کمتر از ۳۵ سال و بالاتر از ۳۵ سال برگزار شد.

فروتن با اشاره به رقابت نزدیک ورزشکاران بیان کرد: مسابقات از جذابیت بالایی برخوردار بود و داوران باتجربه فدراسیون‌های ورزشی، قضاوت این دوره را بر عهده داشتند.

رئیس تربیت‌بدنی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: در مجموع نتایج تیمی، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی عنوان نخست را به دست آورد و ادارات کل دامپزشکی تهران و آذربایجان غربی به‌ترتیب دوم و سوم شدند. تیم اداره کل دامپزشکی البرز نیز جام اخلاق این دوره را کسب کرد.

وی نتایج انفرادی مسابقات را به این شرح اعلام کرد:

- تنیس روی میز: پریسا نصیری از آذربایجان غربی مقام نخست و یلدا خدادادیان از لرستان مقام دوم را کسب کردند. فاطمه گودرزی از تهران و ندا بنی‌صدر از ستاد مرکزی سازمان، مشترکاً سوم شدند.

- شطرنج: نادیا صدقیانی از خراسان شمالی بر سکوی نخست ایستاد و راحیل چگینی از تهران دوم شد. نگین رمضانی از آذربایجان غربی و پریسا محمدی از اصفهان، مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

- آمادگی جسمانی؛ رده سنی کمتر از ۳۵ سال: مونس روستا از تهران مقام نخست و سارا صفاییان از خراسان رضوی مقام دوم را کسب کردند. رویا یوسفوند از همدان و زهرا نحوی از البرز، مشترکاً در جایگاه سوم قرار گرفتند.

- آمادگی جسمانی؛ رده سنی بالاتر از ۳۵ سال: نرگس دهکردی از قم قهرمان شد و حوریه سادات آل‌محمد از مازندران مقام دوم را به دست آورد. طاهره سجادی‌پور از کرمانشاه و ناهید کرد از خراسان رضوی، مقام سوم مشترک را کسب کردند.

- تیراندازی: رویا عینی از کردستان مقام نخست و ژاله فراز از آذربایجان غربی مقام دوم را کسب کردند. فاطمه همتی از همدان و ایلناز حسینی از خوزستان نیز مشترکاً سوم شدند.