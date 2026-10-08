صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دیدار دو تیم استقلال و تراکتور از هفته هشتم لیگ برتر گفت: یک جدال حساس برای تصاحب صدر جدول بین سرخ پوشان تبریزی و آبی پوشان تهرانی که بازی دو تیم همیشه حساس بوده و خواهد بود. با توجه به شرایط جدول تساوی برای دو تیم مشکل گشا نخواهد بود و هر دو تیم به دنبال پیروزی هستند تا موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشند. طرفداران دو تیم هم بی‌صبرانه منتظر عصر روز پنج شنبه هستند تا ببینند تیم محبوبشان چه نتیجه ای را کسب خواهد کرد. تراکتور میزبان است و از این میزبانی می‌تواند به خوبی استفاده کند ولی استقلال هم راه بردن را در خانه حریف بلد است و باید صبر کنیم تا ببینیم کدام تیم در پایان خوشحال ورزشگاه یادگار امام را ترک خواهد کرد.

آسانی کلید پیروزی استقلال

وی در ادامه خاطر نشان کرد: استقلال یک مهره فوق العاده آماده دارد که برای هر تیمی درد سر ساز خواهد بود. یاسر آسانی این روزها بهترین و محبوب‌ترین بازیکن استقلال است که هم گل می‌زند و گل سازی می‌کند و نقش تعیین کننده ای در پیروزی های استقلال دارد. بابد بپذیریم سطح فوتبال آسانی بالاتر از لیگ ایران است و سهراب هم بخوبی از او بازی می‌گیرد. در دیدار تراکتور برابر استقلال آسانی می‌تواند نقش تعیین کننده داشته باشد و اگر آسانی همیشه باشد میتواند کلید موفقیت آبی پوشان تهرانی در برابر سرخ پوشان تبریزی باشد. در اینکه مهره های تاثیر گذار در این دیدار زیاد هستند ولی آسانی تفاوت فاحشی با دیگر بازیکنان دارد و می‌تواند استقلال را به سه امتیاز این دیدار حساس برساند.

جذابیت هفته هشتم با دو سرمربی استقلالی

کارشناس فوتبال در خصوص شرایط سرمربیان استقلال و تراکتور گفت: بطور حتم حساسترین بازی هفته هشتم لیگ مربوط به استقلال و تراکتور است با دو سرمربی که هر دو پیراهن استقلال را برتن کرده و خاطرات خوبی دارند. نکونام و بختیاری زاده این بار در کسوت مربی رودروی هم قرار می‌گیرند و هر کدام از مهره هایش بهتر استفاده کند برنده از زمین خارج خواهد شد. دو مربی که هردو بیشتر تفکر دفاعی دارند و نمی‌خواهند بازنده از زمین خارج شوند. دو سرمربی استقلالی هفته هشتم را بخود اختصاص خواهند داد و همه نگاه‌ها به عملکرد این دو سرمربی است. نکونام و بختیاری زاده دوست ندارند بازنده باشند و این طرز تفکر می‌تواند باعث شود یک دیدار جذاب را شاهد باشیم.

خط دفاع استقلال نقطه قوت خواهد بود

ورمزیار با ابراز رضایت از عملکرد مدافعان استقلال در لیگ برتر گفت : وقتی یک تیم در هفت هفته تنها یکبار دروازه اش باز می‌شود نشان از آمادگی دروازه بان و خط دفاعی دارد. مدافعان استقلال به هماهنگی کامل رسیده اند و ساختار دفاعی این تیم شکل واقعی خود را پیدا کرده است. رستم و عارف عملکرد خوبی داشتند و از آمادگی کامل برخوردار هستند. ‌ سرمربی استقلال به خط دفاعی خود امید زیادی دارد و امیدوار هست همانند بازی های گذشته خط دفاع استقلال اجازه گلزنی به تراکتور پر مهره را ندهند. تراکتور مهاجمان خطرناکی دارد و این موضوع می‌تواند محک جدی برای خط دفاع استقلال باشد.

یک اشتباه و از دست رفتن سه امتیاز

ورمزیار در خصوص حساسیت بالای دیدار تراکتور و استقلال گفت: حساسیت این دیدار کمتر از دربی نیست خصوصا حالا که دو تیم در بالای جدول هستند و تمام تمرکزشان ماندن در بالای جدول و جدا شدن از دیگر رقیبان است. استقلال می‌داند که برای رسیدن به صدر جدول نیاز به پیروزی در این دیدار را دارد. مهمترین فاکتور استقلال برای بردن انتخاب ترکیب ایده آل است و سپس بازیکنان بازی همیشگی خود را انجام دهند و تحت تاثیر فشار هواداران قرار نگیرند. نکته مهم دیگر این است که اشتباه نکنند و فرصت به حریف ندهند و مهاجمان از موقعیت هایی که بدست می‌آورند بهترین استفاده را داشته باشند. اگر بازیکنان استقلال این نکات کلیدی را رعایت کنند برنده از زمین خارج خواهند شد. البته تراکتور هم مهره های خوبی دارد ولی استقلال با شرایط خوبی که در لیگ دارد می‌تواند برنده این دیدار شده تا دوباره صدر جدول را از آن خود کند.