شکایت تراکتور از استقلال به دلیل استفاده از بازیکنان غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، این باشگاه در خصوص وضعیت رستم آشورماتوف، جلال‌الدین ماشاریپوف و یاسر آسانی، سه بازیکن خارجی استقلال، به دلیل عدم برخورداری از مجوزهای قانونی کار و پروانه فعالیت در ایران، درخواست رسیدگی و بررسی ارائه کرده است.



باشگاه تراکتور شکایت خود در این خصوص را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ارائه کرده و خواستار بررسی وضعیت قانونی مجوز کار این سه بازیکن و نحوه حضور و فعالیت آنان در ایران و مسابقات رسمی فوتبال شده است.



در بخش دیگری از این شکایت، باشگاه تراکتور نسبت به حضور و بازی یاسر آسانی برای استقلال نیز اعتراض کرده است. آسانی که در ابتدای فصل قرارداد خود با استقلال را فسخ کرده بود، با وجود بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات این باشگاه، بار دیگر به استقلال پیوست و در دیدار مقابل تراکتور به میدان رفت.



باشگاه تراکتور در شکایت خود، حضور و بازی این بازیکن را با توجه به شرایط نقل‌وانتقالاتی استقلال، مصداق استفاده از بازیکن غیرمجاز دانسته و خواستار بررسی نحوه ثبت قرارداد و مجوز حضور وی و اتخاذ تصمیم قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح شده است.



باشگاه تراکتور همچنین تأکید کرده است که موضوع صدور مجوز کار اتباع خارجی و الزامات قانونی مربوط به اشتغال آنان باید از سوی مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز هرگونه مغایرت با مقررات، تصمیم مقتضی مطابق قوانین اتخاذ شود.



تراکتور در پایان خواستار بررسی دقیق این موارد با رعایت اصل برابری در اجرای مقررات و حقوق یکسان تمامی باشگاه‌ها و اعلام رسمی نتیجه رسیدگی به شکایت‌ها شده است.