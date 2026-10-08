خطیبی: باخت همیشه برای سرمربی است اما پیش خدای خودم اینطور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی، سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهر، در نشست خبری پس از دیدار با سپاهان اظهار داشت: به سپاهان تبریک می‌گویم، این شکست توجیه فنی ندارد، سپاهان بازی خوبی کرد و حقش برد بود.

وی افزود: باخت همیشه برای سرمربی است، مقصر اصلی من بودم، پیش خودم و خدای خودم این شکست برای من نیست؛ کسی که فوتبال بازی کرده است، صحبت من را متوجه می‌شود.

خطیبی تصریح کرد: وقتی بازیکن از نظر روانی ۶۰، ۷۰ باشد و بدنی ۲۰، کار در می‌آید اما برعکس جواب نمی‌دهد، از نظر روانی تیم ما زیر صفر است؛ دلیل آن را کسانی که قول می‌دهند می‌دانند؛ قرارداد کل بازیکنان ما اندازه یک بازیکن سپاهان است.

سرمربی فجرسپاسی گفت: کفش بازیکن ما پاره است و یک بازیکن تیم دیگر برای او کشف خریده است،

هفته پیش فردی در تمرین حاضر شده است و گفته است اگر کار شما انجام نشود، استعفا می‌دهم و می‌روم اما چند هفته است هیچ اتفاقی رخ نداده است.

وی ادامه داد: صحبت فنی نمی‌توان کرد، تلاش کردیم اما وقتی روان بازیکن درگیر باشد کار پیش نمی‌رود؛ زشت است که این اتفاقات رخ می‌دهد، تیم‌های دیگر ۳ همت خرج می‌کنند اما برای تیمی که به نام شهید است این اتفاق رخ می‌دهد.

خطیبی با بیان این که از سال ۹۲ که مربی‌گری می‌کنم تا حالا تیمم ۶ گل دریافت نکرده بودم، خاطرنشان کرد: من چیزی نگفتم تا هواداران چیزی را بدانند، من ناموس خود را از خیابان پیدا نکردم، هر توهینی که به من می‌کنند به آن افرادی برمی‌گردد که قول می‌دهند و عمل نمی‌کنند.

سرمربی فجر گفت: حالا هم برای قبل از بازی با اراک قول دادند، در این شرایط جنگی سردار بوعلی پیگیر تیم ماست که از او تشکر می‌کنم؛ یک بازیکن خارجی یک روز بازی می‌کند و ۳۰۰، ۴۰۰ هزار دلار پول می‌گیرد اما شرایط ما این است.

وی در پایان گفت: اگر شرایط روانی خوب باشد، من به این تیم اطمینان دارم، عصبانیت خود را کنترل کردم چون هنوز امیدوارم تغییری رخ دهد؛ بابت این شکست هواداران عذرخواهی می‌کنم.