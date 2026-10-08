آکسیوس: آمریکا، اسرائیل را در جریان حمله احتمالی به ایران قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،‌ یک مقام آمریکایی در مصاحبه با آکسیوس گفت که مقام‌های این کشور، اسرائیل را در جریان آمادگی‌ها برای احتمال عملیات علیه ایران طی سه هفته آینده قرار دادند.

بر اساس این گزارش، کانال ۱۴ عبری به نقل از منابع مطلع گزارش داد که پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ، سطح آماده‌باش در اسرائیل افزایش یافت.

این رسانه صهیونیستی افزود که برآوردهای اسرائیل حاکی از آن است که بازگشت درگیری با ایران در هفته‌های آینده امکان پذیر است و با وجود اظهارات ترامپ درباره اینکه قبل از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد، اسرائیل در حالت آماده‌باش بالایی قرار دارد و خود را برای احتمال ازسرگیری درگیری با ایران در آینده نزدیک آماده می‌کند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به سخنان امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اعلام کرد تا زمان انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به ایران حمله نخواهد کرد، تاکید کردند بر خلاف این سخنان، به نظر می‌رسد، حمله جدید به ایران از هر زمان دیگر نزدیکتر است و اسرائیل باید برای جنگ جدید آماده باشد.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل هم گزارش داد: فرماندهان ارتش آمریکا دو روز پیش به ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل، اطلاع دادند کاخ سفید دستورالعمل‌هایی برای آمادگی جهت یک حمله گسترده احتمالی آمریکا به ایران در هفته‌های آینده صادر کرده است.

زامیر به نهادهای سیاسی اسرائیل هشدار داد حمله به ایران ممکن است موجب به تعویق افتادن انتخابات اسرائیل شود که قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود.