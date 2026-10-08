به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرخ‌فال مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مدرسه علمیه آل یاسین قم، در نشست با اساتید، مدیران و طلاب این مدرسه، بر ضرورت توجه طلاب به هدف و انگیزه تحصیل علوم دینی تأکید کرد.



وی با اشاره به روایتی از امام باقر (ع) درباره آفت‌های تحصیل علم اظهار کرد: حتی شریف‌ترین و ارزشمندترین فعالیت‌ها مانند تحصیل علم، اگر با انگیزه‌های دنیوی همراه شود، از برکات واقعی خود فاصله می‌گیرد و بهره انسان از آن محدود خواهد شد.



قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در امور استان‌ها با بیان اینکه محبت دنیا می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از گناهان شود، خاطرنشان کرد: اگر تحصیل معارف الهی با نگاه دنیوی دنبال شود، نتیجه آن نیز در همین دنیا باقی می‌ماند و این پاداش در برابر سال‌هایی که انسان برای شناخت و فهم دین خدا صرف کرده، بسیار اندک است.



مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: طلبه‌ای که علم را برای حرکت در مسیر انبیا، تبلیغ شریعت و سربازی دین فرا می‌گیرد، مشمول عنایت الهی قرار می‌گیرد و خداوند به چنین انسانی آبرو و جایگاه اجتماعی عطا می‌کند.



وی با تأکید بر اینکه دوران تحصیل در حوزه فرصت‌هایی ارزشمند و جبران‌ناپذیر در اختیار طلبه قرار می‌دهد، بیان کرد: اگر فرصت‌های امروز از دست برود، امکان جبران آن در آینده وجود نخواهد داشت و به تأخیر انداختن وظایف امروز موجب می‌شود کارهای فردا نیز روی زمین بماند.



تاکید بر بهره‌گیری از فرصت طلبگی



فرخ‌فال خطاب به طلاب اظهار داشت: دوران حجره‌نشینی و تحصیل، از فرصت‌های طلایی زندگی طلبه است و باید از این زمان برای تقویت علمی و معنوی به بهترین شکل استفاده کرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از مسائل امروز حوزه‌های علمیه را سنگینی دروس دانست و بر ضرورت توجه به کیفیت یادگیری در کنار فراگیری مباحث درسی تأکید کرد.



وی عملیاتی کردن آموخته‌های علمی را در شکل‌گیری ملکه ذهنی طلبه مؤثر دانست و گفت: دانش حوزوی زمانی می‌تواند در زندگی و فعالیت اجتماعی طلبه نقش‌آفرین باشد که مطالب آموخته‌شده از حالت محفوظات خارج شده و در عرصه عمل و کاربرد مورد استفاده قرار گیرد.



قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در امور استان‌ها کاربردی آموختن دروس را موجب تقویت بنیه علمی طلاب ارزیابی کرد و در ادامه با طرح پرسش‌هایی در زمینه علم نحو، میزان تسلط طلاب بر مباحث را مورد ارزیابی قرار داد و به طلاب توانمند هدایایی اهدا کرد.



علم را برای خدمت به دین بیاموزید



فرخ‌فال تبلیغ شریعت را از مهم‌ترین وجوه تمایز مسیر طلبگی با مسیر تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان دانست و بر ضرورت آماده شدن طلاب برای ایفای این مسئولیت تأکید کرد.



وی با اشاره به اهمیت اثرگذاری سخن در فرآیند تبلیغ دین بیان کرد: کلام زمانی در دل مخاطب اثر می‌گذارد که از عمق وجود انسان برخاسته باشد و سخنی که تنها بر زبان جاری شود و در جان گوینده جای نگرفته باشد، تأثیر ماندگاری بر مخاطب نخواهد داشت.



مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: زمانی یک سخن به بخشی از وجود انسان تبدیل می‌شود که روح و باور انسان با آن پیوند خورده باشد و مبلغ دینی پیش از دعوت دیگران، خود به آنچه بیان می‌کند باور و عمل داشته باشد.



وی در ادامه با اشاره به نقش معنویت و عبودیت در اثرگذاری شخصیت‌های بزرگ دینی، نفوذ کلام امام خمینی (ره) در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و اثرگذاری رهبر شهید را نتیجه اطاعت و بندگی خداوند دانست.



قائم مقام مدیر حوزه‌های علمیه در امور استان‌ها در پایان خطاب به طلاب اظهار داشت: سربازی در آستان اهل بیت (ع) و قرار گرفتن در مسیر خدمت به مکتب اهل بیت، برکتی ویژه به مسیر تحصیل علم می‌دهد و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا طلبه بتواند در جامعه منشأ اثر و خدمت باشد.