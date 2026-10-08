به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرخفال مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مدرسه علمیه آل یاسین قم، در نشست با اساتید، مدیران و طلاب این مدرسه، بر ضرورت توجه طلاب به هدف و انگیزه تحصیل علوم دینی تأکید کرد.
وی با اشاره به روایتی از امام باقر (ع) درباره آفتهای تحصیل علم اظهار کرد: حتی شریفترین و ارزشمندترین فعالیتها مانند تحصیل علم، اگر با انگیزههای دنیوی همراه شود، از برکات واقعی خود فاصله میگیرد و بهره انسان از آن محدود خواهد شد.
قائم مقام مدیر حوزههای علمیه در امور استانها با بیان اینکه محبت دنیا میتواند زمینهساز بسیاری از گناهان شود، خاطرنشان کرد: اگر تحصیل معارف الهی با نگاه دنیوی دنبال شود، نتیجه آن نیز در همین دنیا باقی میماند و این پاداش در برابر سالهایی که انسان برای شناخت و فهم دین خدا صرف کرده، بسیار اندک است.
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه ادامه داد: طلبهای که علم را برای حرکت در مسیر انبیا، تبلیغ شریعت و سربازی دین فرا میگیرد، مشمول عنایت الهی قرار میگیرد و خداوند به چنین انسانی آبرو و جایگاه اجتماعی عطا میکند.
وی با تأکید بر اینکه دوران تحصیل در حوزه فرصتهایی ارزشمند و جبرانناپذیر در اختیار طلبه قرار میدهد، بیان کرد: اگر فرصتهای امروز از دست برود، امکان جبران آن در آینده وجود نخواهد داشت و به تأخیر انداختن وظایف امروز موجب میشود کارهای فردا نیز روی زمین بماند.
تاکید بر بهرهگیری از فرصت طلبگی
فرخفال خطاب به طلاب اظهار داشت: دوران حجرهنشینی و تحصیل، از فرصتهای طلایی زندگی طلبه است و باید از این زمان برای تقویت علمی و معنوی به بهترین شکل استفاده کرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از مسائل امروز حوزههای علمیه را سنگینی دروس دانست و بر ضرورت توجه به کیفیت یادگیری در کنار فراگیری مباحث درسی تأکید کرد.
وی عملیاتی کردن آموختههای علمی را در شکلگیری ملکه ذهنی طلبه مؤثر دانست و گفت: دانش حوزوی زمانی میتواند در زندگی و فعالیت اجتماعی طلبه نقشآفرین باشد که مطالب آموختهشده از حالت محفوظات خارج شده و در عرصه عمل و کاربرد مورد استفاده قرار گیرد.
قائم مقام مدیر حوزههای علمیه در امور استانها کاربردی آموختن دروس را موجب تقویت بنیه علمی طلاب ارزیابی کرد و در ادامه با طرح پرسشهایی در زمینه علم نحو، میزان تسلط طلاب بر مباحث را مورد ارزیابی قرار داد و به طلاب توانمند هدایایی اهدا کرد.
علم را برای خدمت به دین بیاموزید
فرخفال تبلیغ شریعت را از مهمترین وجوه تمایز مسیر طلبگی با مسیر تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان دانست و بر ضرورت آماده شدن طلاب برای ایفای این مسئولیت تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اثرگذاری سخن در فرآیند تبلیغ دین بیان کرد: کلام زمانی در دل مخاطب اثر میگذارد که از عمق وجود انسان برخاسته باشد و سخنی که تنها بر زبان جاری شود و در جان گوینده جای نگرفته باشد، تأثیر ماندگاری بر مخاطب نخواهد داشت.
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه افزود: زمانی یک سخن به بخشی از وجود انسان تبدیل میشود که روح و باور انسان با آن پیوند خورده باشد و مبلغ دینی پیش از دعوت دیگران، خود به آنچه بیان میکند باور و عمل داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به نقش معنویت و عبودیت در اثرگذاری شخصیتهای بزرگ دینی، نفوذ کلام امام خمینی (ره) در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و اثرگذاری رهبر شهید را نتیجه اطاعت و بندگی خداوند دانست.
قائم مقام مدیر حوزههای علمیه در امور استانها در پایان خطاب به طلاب اظهار داشت: سربازی در آستان اهل بیت (ع) و قرار گرفتن در مسیر خدمت به مکتب اهل بیت، برکتی ویژه به مسیر تحصیل علم میدهد و زمینهای فراهم میکند تا طلبه بتواند در جامعه منشأ اثر و خدمت باشد.
قم- مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه گفت: تحصیل علوم دینی زمانی موجب عزت و اثرگذاری طلبه میشود که با هدف خدمت به دین، تبلیغ شریعت و سربازی در مسیر اهلبیت همراه باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرخفال مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مدرسه علمیه آل یاسین قم، در نشست با اساتید، مدیران و طلاب این مدرسه، بر ضرورت توجه طلاب به هدف و انگیزه تحصیل علوم دینی تأکید کرد.
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