کهگیلویه و بویراحمد رتبه اول کشور در تامین امنیت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر چهارشنبه با حضور فتاح محمدی به همراه معاونین خود به مناسبت هفته فراجا با فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد دیدار و از تلاش‌های سردار صالحی و نیروهای خدوم فراجا در تامین نظم و امنیت استان تجلیل کردند.

وی با تبریک هفته فراجا، اظهار کرد: در طول مدت یک سالی که توفیق خدمتگزاری به مردم استان را دارم، زحمات و خدمات نیروی انتظامی کاملاً مشهود و انکارناپذیر بوده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات امنیتی در استان، افزود: ایجاد ایست‌های بازرسی با همکاری سپاه و بسیج، حضور مستمر و به موقع در حوادث مختلف از اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی نیروی انتظامی بود که هم در ایام جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن شاهد هستیم.

وی بیان کرد: بر اساس گزارشات مستمر شاخص‌های امنیتی، استان ما یکی از استان‌های خوب کشور و در رتبه اول امنیتی هستیم که جای تقدیر دارد.

رحمان تصریح کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسطه نیروهای خدوم فراجا، شاهد کاهش انواعی از جرائم در تمامی حوزه‌ها هستیم.

وی تاکید کرد: این دستاوردها حاصل همدلی و همراهی مسئولین، اعضای شورای تامین به ویژه کسانی است که در حوزه امنیت از جمله نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، ارتش و سایر نهادها است.

سردار صالحی، فرمانده انتظامی استان نیز در این دیدار با تقدیر از مواضع و حمایت‌های استاندار، از پشتیبانی‌های همه‌جانبه رحمانی در تحقق مأموریت‌های امنیتی و انتظامی قدردانی کرد.