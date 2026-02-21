تغییر فرماندهی یگان ویژه غرب استان تهران؛ سرهنگ فتاحی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان ویژه انتظامی غرب استان تهران صبح شنبه با حضور سردار مسعود مصدقی، فرمانده یگان‌های ویژه فراجا، سرهنگ محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، و جمعی از فرماندهان، مدیران و معاونان انتظامی برگزار شد.

در این مراسم، با حکم فرمانده کل فراجا، سرهنگ مجتبی فتاحی به عنوان فرمانده جدید یگان ویژه غرب استان تهران معرفی شد.

همچنین از خدمات سرهنگ موسوی، فرمانده پیشین این یگان، تقدیر به عمل آمد.

مسئولان حاضر در این آیین بر اهمیت نقش یگان‌های ویژه در تأمین امنیت، مدیریت مأموریت‌های عملیاتی و ارتقای نظم اجتماعی تأکید کردند و تغییرات مدیریتی را در راستای تقویت مأموریت‌های انتظامی و افزایش کارآمدی این مجموعه دانستند.