تعلیق پروازهای هند به ریاض پس از حملات تلافی جویانه ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه شرکت هواپیمایی هند، در پی تشدید حملات نیروهای مسلح یمن و نگرانی‌های امنیتی، پروازهای خود به مقصد ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را به طور موقت متوقف کردند.

طی روزهای اخیر، در پی حملات تلافی‌جویانه نیروهای مسلح یمن به اهدافی در عربستان سعودی از جمله فرودگاه ریاض، نگرانی‌ها درباره امنیت پروازها و تردد در حریم هوایی این کشور افزایش یافته است. برخی از کشورها از جمله کانادا، انگلیس و آمریکا به شهروندان خود درباره محدودیت‌های احتمالی در فرودگاه‌های عربستان هشدار داده‌اند.