آیت الله فلاحتی: حضور با بصیرت مردم در میدان، موشکی برقلب دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم شهرستان رودسر با اشاره به روند افول قدرتهای استکباری اظهار کرد: رژیم غاصب صهیونیستی و ایالات متحده در تمامی تقابلهای دهههای اخیر، از جنگهای ششروزه تا نبردهای ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و به ویژه در نبرد ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه سال ۱۴۰۴، متحمل تحقیر و شکستهای سنگینی شدهاند؛ به گونهای که امروز سردمداران آمریکا در عرصههای بینالمللی نیز با بیاعتنایی و تحقیر مواجه میشوند.
اوج عزت در تاریخ ایران
امام جمعه رشت با تجلیل از اقشار مختلف مردم از جمله فرهیختگان، دانشگاهیان و حوزویان حاضر در این اجتماعات مستمر، تصریح کرد: در تاریخ ۷۰۰۰ ساله ایران، هیچ دورهای را نمییابید که ملت ایران در چنین اوجی از عزت، قدرت و شکوفایی قرار گرفته باشد که بتواند بینی قدرتهای ظالمی چون آمریکا را به خاک بمالد.
وی افزود: آیندگان به حماسهآفرینیهای امروز شما در این قطعه از تاریخ افتخار خواهند کرد؛ چرا که ایران در سایه فرهنگ عاشورایی به پیامآور عزت و آزادی در جهان تبدیل شده است.
دو سلاح راهبردی نظام اسلامی
نماینده مردم استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری با استناد به آیات قرآن کریم، به تبیین نقشههای دشمن برای خلع سلاح امت اسلامی پرداخت و گفت: ما امروز به دو سلاح قدرتمند مجهز هستیم؛ نخست، سلاح و اقتدار نیروهای مسلح که با تسلط بر تنگه هرمز، انهدام تجهیزات پیشرفته دشمن و رونمایی از بخش کوچکی از توان موشکی زیرزمینی و دریایی شگفتی آفریدند.
نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه گفت: سلاح دوم و برندهتر، حضور شما مردم است. هر زن، مرد و جوانی که به میدان میآید، همچون موشکی بر قلب صهیونیستها فرود میآید. به تعبیر فقها، گام برداشتن شما در این مسیر و در این شبها، ثوابی معادل شب قدر دارد.
مطالبه انتقام و عبور از بایگانی مذاکرات
نماینده ولیفقیه در گیلان با تاکید بر اینکه حضور میدانی مردم، اصلیترین پشتوانه دستگاه دیپلماسی است، بیان کرد: پیام روشن این اجتماعات، نابودی رژیم صهیونیستی، انتقام خون شهیدان و پافشاری بر دستورالعمل ۱۵ مادهای جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر بینیازی به مذاکره با دشمنان پیمانشکن، یادآور شد: امروز وضعیت نه جنگ و نه صلح برای دشمنان به مراتب سختتر و کشندهتر است و ما با تاسی به کلام شهید بهشتی به مستکبران میگوییم: از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
آیتالله فلاحتی در پایان این مراسم که با طنین شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همراه بود، از مقاومت، بصیرت و ایستادگی مردم عالمپرور و شهیدپرور شهرستان رودسر در دفاع از کیان اسلام و انقلاب، صمیمانه قدردانی کرد.
