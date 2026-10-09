امام جمعه اسلامشهر خواستار توجه به جوانی جمعیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری، در خطبه های نماز جمعه این هفته اسلامشهر ، با اشاره به وضعیت جمعیت جوان کشور، نسبت به پیامدهای ادامه روند کنونی هشدار داد.

امام جمعه اسلامشهر اظهار کرد: شهرستان اسلامشهر در موضوع جوانی جمعیت از شرایط مناسبی برخوردار نیست و متأسفانه در رشد جمعیت جوان، پایین‌ترین وضعیت را در کشور دارد.

وی افزود: اگر با همین وضعیت پیش برویم، آینده جمعیتی کشور نیز نگران‌کننده خواهد بود.

برقراری با تأکید بر اهمیت جوانی جمعیت گفت: جوانی جمعیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نباید اجازه داد با سرگرم کردن ملت به حواشی، موضوع اصلی جوانی جمعیت به حاشیه رانده شود.

وی فرزندآوری را در محاسبات الهی مسئله‌ای حیاتی دانست و تأکید کرد که این موضوع نباید فراموش شود.

امام جمعه اسلامشهر با انتقاد از آنچه فرهنگ نادرست غربی خواند، اظهار کرد: متأسفانه با فرهنگ غلط غربی، نگهداری سگ و برخی رفتارهای نامناسب را درست و فرزندآوری را نادرست می‌دانند.

برقراری همچنین با اشاره به ضرورت توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی گفت: باید بررسی کرد که آیا برخی رفتارهای نادرست و ناهنجار غربی، سبک زندگی ایرانی اسلامی را از مسیر خود دور نکرده است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به روز جهانی استاندارد، بر ضرورت افزایش تولیدات استاندارد تأکید کرد و گفت: برای ارتقای کیفیت محصولات، باید تولیدات استانداردشده افزایش یابد تا از این طریق امنیت و سلامت جامعه نیز ارتقا پیدا کند.

امام جمعه اسلامشهر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و انتخابات پیش‌روی میان‌دوره‌ای آمریکا و انتخابات اسرائیل، احتمال جنگ‌افروزی علیه ایران را دور از ذهن ندانست.

وی خطاب به دشمنان گفت: به محض اینکه مقدمات جنگ علیه کشورمان آغاز شود، عملیات غافلگیرانه کشورمان نیز آغاز خواهد شد.

برقراری همچنین تأکید کرد: چنانچه دشمن آمریکایی صهیونیستی درصدد تحمیل جنگ دیگری بر کشورمان باشد، بی‌شک بساط دشمن را در منطقه برای همیشه درهم خواهیم پیچید.