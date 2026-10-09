کشاورزی و دامپروری آرادان ظرفیتی برای بهبود معیشت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن غائبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان که در مسجد صاحب‌الزمان (عج) برگزار شد، با اشاره به گلایه‌های مردم از وضعیت معیشتی اظهار کرد: مسئولان باید برای مهار گرانی و تورم و بهبود شرایط اقتصادی مردم چاره‌اندیشی کنند.

وی با تأکید بر اینکه همه مسئولان، از سطح محلی و شهرستانی تا استانی و ملی، در قبال کنترل تورم و بهبود معیشت مردم وظیفه دارند، افزود: مسئولان شهرستانی نباید صرفاً منتظر ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های مراجع مرکزی بمانند، بلکه باید در موارد ضروری با تدبیر و ابتکار عمل وارد میدان شوند.

امام جمعه موقت آرادان، برنامه‌ریزی متناسب با شرایط بومی را یکی از راهکارهای مؤثر در مدیریت اقتصادی دانست و گفت: برای حل مشکلات معیشتی باید از همه ظرفیت‌های موجود در شهرستان بهره گرفت.

غائبی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و دامپروری و همچنین روزبازارها ادامه داد: استفاده از این ظرفیت‌ها برای مدیریت بازار و کمک به معیشت مردم، از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مسئولان محلی باید با تدبیر، نظارت دقیق و برنامه‌ریزی هدفمند، برای حل مشکلات اقتصادی اقدام کنند و منتظر دریافت بخشنامه از سطوح استانی و ملی نمانند.

امام جمعه موقت آرادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای، این تحولات را صحنه تحقق وعده‌های الهی و بازآموزی درس‌های مقاومت توصیف کرد.

غائبی با اشاره به مقاومت یمن در برابر آنچه ظلم و اقدامات قدرت‌های متجاوز خواند، اظهار کرد: مجاهدان یمنی با ایجاد اختلال در صادرات نفت و فعالیت فرودگاه‌های عربستان، معادله محاصره را معکوس کرده‌اند.