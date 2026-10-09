به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی در نخستین خطبه‌های نماز جمعه خود پس از انتصاب به‌عنوان امام جمعه گرمسار که در مصلای این شهر برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام آرامی، امام جمعه سابق این شهرستان، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم همچون ایشان، از سنگر فرهنگی شهرستان متدین و شهیدپرور گرمسار پاسداری کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی افزود: تنها راه نجات امروز، ماندن در مسیر انقلاب است و هرکس از این مسیر خارج شود، از عزت انسانی خود فاصله گرفته است.

امام جمعه گرمسار با اشاره به شرایط کنونی کشور بیان کرد: استقامت و ایستادگی ملت ایران اسلامی موجب شده است دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند.

اسماعیلی با اشاره به شعار «هیهات من‌الذله» گفت: این شعار، یکی از شعارهای محوری ملت ایران اسلامی است و مردم با حضور بیش از ۲۰۰ شب در میدان حماسه، حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه ملت ایران دشمنان را به خفت و خواری رسانده است، افزود: امروز دنیا به ابهت و برتری ایران اسلامی در برابر مستکبران که از توان نظامی گسترده‌ای برخوردارند، اذعان دارد.

امام جمعه گرمسار با تأکید بر توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار کرد: ایران اسلامی امروز در زمره قدرت‌های بزرگ نظامی و دفاعی جهان قرار دارد و از تنوع موشکی و پهپادی برخوردار است که به گفته وی، در دنیا بی‌نظیر است.