خرید تضمینی بخشی از تولیدات مرغداران ایلامی ادامه دارد

محمدرضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این حوزه گفت: صنعت مرغداری نقش کلیدی در تأمین پروتئین مورد نیاز خانوارها دارد و هرگونه اختلال در زنجیره تولید این محصول، به‌طور مستقیم بر سفره مردم و بازار مواد غذایی تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: در کنار این اهمیت، تولیدکنندگان استان با مشکلاتی چون نوسانات قیمت بازار، افزایش هزینه‌های تولید و دشواری تأمین نهاده‌های دامی روبه‌رو هستند که ادامه فعالیت آنان را با تردید همراه کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش می‌دهد.

احمدی تصریح کرد: برای عبور از این شرایط، اقدامات حمایتی در دستور کار قرار گرفته و خرید تضمینی بخشی از تولیدات مرغداران به عنوان راهکاری برای جلوگیری از زیان آنان اجرا شده است تا تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران نیز یکی از ارکان اصلی این حمایت‌هاست؛ چرا که بدون دسترسی به‌موقع و باکیفیت به این نهاده‌ها، چرخه تولید دچار وقفه می‌شود و قیمت تمام‌شده محصول افزایش می‌یابد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان ایلام اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان تنها به خرید محصولات محدود نمی‌شود و آموزش، مشاوره فنی و تسهیل دسترسی به امکانات مورد نیاز نیز در برنامه‌های این مدیریت قرار دارد تا بهره‌وری واحدهای مرغداری استان ارتقا یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان ایلام در این بخش گفت: این استان توانایی تأمین بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار داخلی را دارد و در صورت تداوم حمایت‌ها، می‌تواند در مسیر صادرات نیز گام‌های مؤثری بردارد و به قطب تولید گوشت مرغ در غرب کشور تبدیل شود.

احمدی تأکید کرد: با پایدار ماندن تولید، قیمت‌ها در بازار متعادل‌تر می‌شود و مصرف‌کنندگان می‌توانند با قیمت مناسب به این محصول دسترسی داشته باشند و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، شاهد رشد روزافزون صنعت دامپروری در استان باشیم.