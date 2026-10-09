حضور ۳۰ هنرمند عشایری ایلام در نمایشگاه ملی روستا و عشایر تهران

فرشاد یاسمی به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه، ۳۰ هنرمند از جامعه عشایری کوچرو استان حضور دارند و ۱۰۰ نوع محصول و فراورده عشایری را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهند تا توانمندی‌های تولیدی عشایر ایلام بیش از پیش شناخته شود.

وی افزود: در این نمایشگاه، محصولات و فرآورده‌های کشاورزی، صنایع دستی و خوراکی‌های محلی و بومی جامعه عشایری استان در قالب یک تخته سیاه چادر به مراجعان و بازدیدکنندگان معرفی و عرضه شده است و این شیوه ارائه، فضایی اصیل و ملموس از زندگی عشایری را برای مخاطبان فراهم کرده است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام تصریح کرد: عشایر استان ایلام با تولیدات متنوع خود، از لبنیات و فرآورده‌های دامی گرفته تا صنایع دستی و خوراکی‌های سنتی، ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای ملی و حتی صادراتی دارند و نمایشگاه‌هایی از این دست، فرصتی مغتنم برای معرفی این توانمندی‌ها به شمار می‌رود.

یاسمی خاطرنشان کرد: جامعه عشایری استان با وجود چالش‌های متعدد، همچنان یکی از ارکان مهم تولید در استان است و ظرفیت‌های این جامعه تولیدی می‌تواند بیش از گذشته در مسیر توسعه اقتصادی و معرفی توانمندی‌های ایلام مورد استفاده قرار گیرد و نقش آن در رونق اقتصادی منطقه غیرقابل انکار است.

وی تأکید کرد: نمایشگاه ملی روستا و عشایر به مناسبت روز ملی روستا و عشایر از شانزدهم تا نوزدهم مهر با شرکت استان‌های مختلف در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر است و عشایر ایلام با ارائه محصولات متنوع، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند و امیدواریم این حضور، زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر این جامعه زحمتکش و تولیدات باکیفیت آن باشد.